Homens em situação de rua são mortos a tiros de fuzil enquanto dormiam

Dois homens em situação de rua foram mortos a tiros de fuzil enquanto dormiam sob a marquise da estação de metrô de Irajá, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira (17/10). Um terceiro homem ficou gravemente ferido e foi levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com informações do G1, o crime ocorreu por volta das 4h, quando um carro parou em frente às vítimas, que estavam na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior. Os ocupantes do veículo desceram e abriram fogo. A ação foi rápida e brutal. Equipes do 41º BPM (Irajá) foram acionadas e, ao chegarem ao local, encontraram dois homens já mortos.

Leia também: Homem é morto a tiros em distribuidora de bebidas de Samambaia

Em nota enviada ao Correio, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro informou que “a DHC foi acionada e investiga a morte de duas pessoas, ainda não identificadas. Durante a ação criminosa, uma terceira vítima ficou ferida. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime”.

Leia também: Jovem de 20 anos é morto a tiros em rua do Itapoã

Até o momento, não há informações sobre suspeitos nem sobre o motivo do ataque.