InícioBrasil
RIO DE JANEIRO

Homens em situação de rua são mortos a tiros de fuzil enquanto dormiam

Ataque ocorreu de madrugada nas proximidades da estação de metrô de Irajá, Zona Norte do Rio de Janeiro; polícia investiga motivação do crime

Polícia Civil do Rio de Janeiro - (crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil)
Polícia Civil do Rio de Janeiro - (crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil)

Dois homens em situação de rua foram mortos a tiros de fuzil enquanto dormiam sob a marquise da estação de metrô de Irajá, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira (17/10). Um terceiro homem ficou gravemente ferido e foi levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com informações do G1, o crime ocorreu por volta das 4h, quando um carro parou em frente às vítimas, que estavam na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior. Os ocupantes do veículo desceram e abriram fogo. A ação foi rápida e brutal. Equipes do 41º BPM (Irajá) foram acionadas e, ao chegarem ao local, encontraram dois homens já mortos.

Em nota enviada ao Correio, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro informou que “a DHC foi acionada e investiga a morte de duas pessoas, ainda não identificadas. Durante a ação criminosa, uma terceira vítima ficou ferida. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime”.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos nem sobre o motivo do ataque. 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 17/10/2025 09:25
SIGA
x