Homens em situação de rua são mortos a tiros de fuzil enquanto dormiam

Dois homens em situação de rua foram mortos a tiros de fuzil enquanto dormiam sob a marquise da estação de metrô de Irajá, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira (17/10). Um terceiro homem ficou gravemente ferido e foi levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha.
De acordo com informações do G1, o crime ocorreu por volta das 4h, quando um carro parou em frente às vítimas, que estavam na Avenida Pastor Martin Luther King Júnior. Os ocupantes do veículo desceram e abriram fogo. A ação foi rápida e brutal. Equipes do 41º BPM (Irajá) foram acionadas e, ao chegarem ao local, encontraram dois homens já mortos.
Em nota enviada ao Correio, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro informou que “a DHC foi acionada e investiga a morte de duas pessoas, ainda não identificadas. Durante a ação criminosa, uma terceira vítima ficou ferida. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime”.
Até o momento, não há informações sobre suspeitos nem sobre o motivo do ataque.
