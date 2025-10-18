Vídeo mostra momento em que estudante é esfaqueado na Asa Sul

Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que Isaaque Vilhena corre atrás dos assaltantes e é atingido por uma facada no peito, na 112 Sul - (crédito: Reprodução)

Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que o estudante Isaaque Vilhena, de 17 anos, é atingido por uma facada no peito durante um assalto na noite de sexta-feira (17/10), na Asa Sul. Nas imagens, é possível ver o jovem correndo atrás de cinco suspeitos quando é golpeado. Logo depois, moradores passam pelo local sem perceber o que aconteceu na região.

De acordo com informações apuradas pelo Correio, Isaaque jogava vôlei com amigos no parque da Entrequadra 112/113 Sul quando o grupo foi abordado por assaltantes. O estudante, que vestia o uniforme do Colégio Militar, tentou correr atrás dos criminosos para recuperar os pertences roubados, mas acabou ferido no peito por uma faca.

Socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas, segundo testemunhas, o atendimento demorou cerca de 30 minutos para chegar ao local, e a ambulância levou cerca de uma hora. O rapaz foi levado em estado grave ao Hospital de Base, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) conseguiu localizar os suspeitos por meio do rastreamento do celular da vítima. Seis adolescentes foram apreendidos no Paranoá. Durante a abordagem, o grupo informou que o autor da facada havia fugido, mas ele acabou sendo encontrado pouco depois pelos militares.

