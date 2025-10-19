Laura Bolsonaro faz 15 anos e Michelle desabafa: "Não celebramos como queríamos"

No último sábado (18/10), Laura Bolsonaro, filha mais nova de Jair e Michelle Bolsonaro, completou 15 anos. Em uma publicação nas redes sociais, a mãe da adolescente afirmou que a comemoração não foi como o esperado. “Infelizmente, não poderemos celebrar como pretendíamos, por conta de uma injustiça que hoje mantém seu pai em prisão domiciliar”, disse na publicação.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A comemoração ocorreu na residência em que Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar. Apenas nove pessoas puderam participar do momento. Entre os convidados, estão seis integrantes do grupo de oração liderado por Michelle Bolsonaro, além da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), a madrinha da aniversariante, e o maquiador Agustin Fernandez.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além disso, Michelle também compartilhou a dor que sente ao ver a filha tão exposta e sem alegria no rosto. “Que dor no meu coração ver você tão exposta, passando por situações que nenhuma filha deveria viver… ter a alegria tirada do seu rosto”, afirmou.

Leia também: Moraes autoriza festa de 15 anos para filha de Bolsonaro em casa

“Ainda assim, quero que saiba: você é forte, é luz, é um presente de Deus que me enche de orgulho.

É a Lalá do papai, a lady da mana Lelê, o bebezão da tia Su e o bebê gigante do seu irmão Eduardo.

Você é profundamente amada por toda a sua família”, ressaltou Michelle na publicação.

Ela finalizou desejando parabéns para a adolescente e dizendo que será uma leoa para proteger a filha sempre que for preciso.

Leia também: Bolsonaro pede autorização ao STF para realizar almoço de 15 anos da filha em casa

Aniversário com tema de "As Branquelas"

Além do post emotivo feito por Michelle, o maquiador e amigo da família Bolsonaro, Agustin Fernandez, publicou uma série de stories que mostram um pouco da celebração da debutante. O tema foi As Branquelas, filme de comédia norte-americano em que dois policiais negros se passam por mulheres brancas durante uma investigação.

Leia também: Evangélicos divididos sobre o Messias

Além do bolo, que contou com uma montagem do rosto de Laura, houve animadores de festa vestidos com os trajes dos personagens, replicando cenas de dança do filme. Um dos últimos stories do maquiador sobre a comemoração mostra um balão voando, com ele brincando: "Meu Deus, Bolsonaro fugiu de balão", seguido de uma foto dele deixando a residência às 17h59.









