Policial militar mata colega de farda após discussão dentro de carro

O sargento Eduardo Filipe Santiago Ferreira, de 42 anos, lotado no 18º Batalhão Policial Militar, em Jacarepaguá, morreu no confronto - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Dois policiais militares de folga trocaram tiros na madrugada de domingo (19/10), na Vila Valqueire, na zona sudoeste do Rio de Janeiro, após se desentenderem dentro do carro em que estavam.

O sargento Eduardo Filipe Santiago Ferreira, de 42 anos, lotado no 18º Batalhão Policial Militar (BPM), em Jacarepaguá, morreu no confronto. O sargento William Amaral da Conceição, de 36 anos, lotado no 40ª BPM (Campo Grande), ficou ferido e precisou ser hospitalizado. Ele foi preso em flagrante por homicídio.

"Um dos agentes não resistiu aos ferimentos, enquanto o outro precisou ser socorrido ao Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, de onde foi transferido para o Hospital Central da Polícia Militar, no bairro do Estácio. A ocorrência ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). A Corregedoria Geral da Corporação acompanha o caso", disse a Polícia Militar.

Segundo as investigações preliminares, o policial preso disse à polícia que não lembrava do momento dos disparos. Antes da chegada da Polícia Civil no local, William Amaral chegou a dizer aos PMs que atenderam a ocorrência que ele e Eduardo haviam sido vítimas de uma tentativa de assalto.

Com informações da Agência Estado*

