Jogador morre aos 20 anos em acidente de moto ao colidir com vaca, no Piauí

O jovem atacante Antony Ylano, de 20 anos, morreu na madrugada de segunda-feira (20/10), após um trágico acidente de moto na BR-343, em Altos, no interior do Piauí. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu por volta das 3h15 no km 307 da rodovia, quando Antony colidiu com uma vaca que estava na pista.

Ylano não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e morreu no local. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do impacto.

De acordo com relatos de amigos, o atleta retornava da comemoração do aniversário de seu pai e se preparava para viajar nesta terça-feira (21) para Fortaleza, onde representaria o Piauí Esporte Clube na Copa do Brasil Sub-20.

Com passagem pelo Altos Esporte Clube, o jovem era campeão piauiense sub-20 e já havia disputado competições como a Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha) e a Copa do Nordeste Sub-20. Em nota oficial, o Piauí EC lamentou profundamente a perda e suspendeu todas as atividades do dia em homenagem ao atleta.

