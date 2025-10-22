Onças fazem sucuri de "cabo de guerra" em disputa por alimento no Pantanal; vídeo

O registro foi feito pelo fotógrafo peruano Rodrigo Chavez e publicado na segunda-feira (20/10) - (crédito: Reprodução/Instagram/@rodrigochaveznoriega)

Duas onças-pintadas foram flagradas disputando uma sucuri amarela no Parque Estadual Encontro das Águas, no Mato Grosso. O registro foi feito pelo fotógrafo peruano Rodrigo Chavez e publicado na segunda-feira (20/10).

O nome da onça fêmea é Medrosa e tem nove anos. Já o macho se chama Thomas e habita a área do Parque Estadual desde 2022. Segundo Rodrigo, que fotografa onças no Pantanal desde 2019, os felinos estavam acasalando por aproximadamente quatro ou cinco dias. Certo dia, eles estavam caminhando na beira de um rio e avistaram a sucuri. Foi aí que a disputa pelo réptil começou.

"Um a pega pela cabeça e o outro pelo rabo e começam a puxar com toda a força. A briga começou no alto do barranco. Eles caem na água e a luta continua, esticando a sucuri ao máximo. No final a sucuri se divide em duas metades quase do mesmo tamanho. A fêmea com medo pega sua parte e vai embora. O macho vendo que a fêmea estava indo embora decide deixar sua parte da sucuri para ir atrás da fêmea", relatou Rodrigo ao Correio.

Parque Estadual Encontro das Águas

O Parque Estadual Encontro das Águas foi criado em 2005, com 108.900 hectares, e localiza-se entre os municípios do Poconé e Barão de Melgaço, ao sul de Cuiabá (MT). A área é bacia de vários rios importantes, como o Cuiabá, Piquiri, Pirigara, Cassange, Três Irmãos e Alegre. Segundo o Instituto Socioambiental (ISA), toda essa riqueza hídrica e de tipos de habitats faz do local um ambiente singular no que diz respeito à manutenção da biodiversidade do Pantanal.

