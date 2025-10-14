Startup doa 500 kits para detectar metanol em combustíveis e bebidas no DF - (crédito: Agência Brasil)

A startup brasileira Macofren, criada a partir de pesquisas desenvolvidas na Universidade de Brasília (UnB), firmou um acordo junto à Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor (Prodecon) para a doação de 500 kits de teste rápido para detecção de metanol. A iniciativa tem como objetivo combater fraudes e proteger os consumidores de produtos adulterados, especialmente diante de recentes casos de intoxicação por metanol registrados no país.

Os equipamentos serão utilizados pela Vigilância Sanitária do Distrito Federal e pela Polícia Civil (PCDF) para identificar a presença da substância em combustíveis — como gasolina e etanol — e também em bebidas alcoólicas.



Como funciona o teste

Os kits de detecção rápida de metanol utilizam uma reação química simples: ao adicionar um sal à amostra, o metanol é transformado em formaldeído. Na sequência, a aplicação de um ácido provoca mudança de cor na solução, indicando tanto a presença quanto a concentração da substância.

O processo leva cerca de 15 minutos e a alteração de cor é facilmente perceptível. Com o uso dos kits, as equipes de fiscalização poderão selecionar com mais precisão as amostras que necessitam de análises laboratoriais complementares, tornando o trabalho mais ágil, econômico e eficiente.