Gabriel Fuentes e Vittor Fernando são alvejados em tentativa de assalto

O casal de influenciadores digitais Gabriel Fuentes e Vitor Fernando estava voltando ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira (27/10) quando sofreram uma tentativa de assalto com trocas de tiros. Em uma nota publicada nas redes sociais das duas vítimas, a assessoria de imprensa afirma que o casal recebeu atendimento médico imediato e se encontra fora de perigo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
*Matéria em atualização.
*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes
Saiba Mais
Por Júlio Noronha*
postado em 27/10/2025 16:24