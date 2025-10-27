InícioBrasil
ASSALTO

Gabriel Fuentes e Vittor Fernando são alvejados em tentativa de assalto

Casal de influenciadores foi atacado enquanto retornava a capital carioca

O casal de influenciadores Gabriel Fuentes e Vitor Fernando: susto em tentativa de assalto - (crédito: Reprodução/instagram/@fuentes)
O casal de influenciadores Gabriel Fuentes e Vitor Fernando: susto em tentativa de assalto - (crédito: Reprodução/instagram/@fuentes)

O casal de influenciadores digitais Gabriel Fuentes e Vitor Fernando estava voltando ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira (27/10) quando sofreram uma tentativa de assalto com trocas de tiros. Em uma nota publicada nas redes sociais das duas vítimas, a assessoria de imprensa afirma que o casal recebeu atendimento médico imediato e se encontra fora de perigo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

*Matéria em atualização.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

Saiba Mais


  • Google Discover Icon

Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 27/10/2025 16:24
SIGA
x