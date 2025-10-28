InícioBrasil
Idosa encontrada enterrada em quintal desapareceu no dia do aniversário

Eugênia Maria foi vista pela última vez pela família ao sair de casa na noite de sábado (25/10) para comprar carne

Morador de imóvel onde corpo da idosa foi encontrado foi linchado por populares e está internado em estado grave - (crédito: Divulgação)
A idosa encontrada morta no quintal de uma casa no Bairro Nova Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde de segunda-feira (27/10), desapareceu no dia do próprio aniversário. Eugênia Maria dos Santos, de 66 anos, foi vista pela última vez no fim da tarde de sábado (25/10), ao sair para comprar carnes. A família acredita que a idosa morreu ao tentar ajudar um homem conhecido da região. 

Desde o desaparecimento, a família recebeu informações de vizinhos de que a idosa teria sido vista perto de uma casa na Rua VP2, no mesmo bairro em que morava. Nesta segunda-feira, os parentes conseguiram ter acesso a imagens de câmera de segurança que mostraram o momento em que a vítima passa em frente ao número 2084.

Nas imagens é possível ver que Eugênia está do outro lado da via, mas se aproxima de um homem que está sentado no meio fio, em frente a um portão. De acordo com a neta da vítima, o suspeito é conhecido da família e prestava serviços como capina de lotes.

Ao se aproximar, a vítima conversa um tempo com o suspeito, que segue caído no chão. Ele então entrega a chave do portão à idosa que abre e aponta para o interior do imóvel. O suspeito então entra no local e é seguido pela mulher. 

Depois de terem acesso ao vídeo, os familiares da vítima foram até o local que ela foi vista pela última vez. Dentro do lote, os parentes encontraram um colchão com sangue e, no quintal, parte do solo remexido. 

Ao escavar, a família encontrou o corpo da idosa nu, com acúmulo de terra nas unhas e na boca. A forma como Eugênia estava fez com que os parentes acreditassem que ela havia sido parcialmente enterrada viva.

O morador do imóvel, que seria o homem visto nas imagens de câmera de segurança conversando com Eugênia Maria, foi linchado por populares. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Municipal de Contagem. Em nota, o Serviço Social Autônomo da cidade informou que o homem, de 48 anos, está em estado grave e precisou ser intubado e sedado. 

Procurada, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que a perícia da corporação foi acionada para realizar a coleta de vestígios. “O corpo será encaminhado ao IML, em BH, para a devida identificação e exame de necropsia”.

*Com informações de Nash Castro, da TV Alterosa

Clara Mariz - Estado de Minas

Por Clara Mariz - Estado de Minas
postado em 28/10/2025 07:16 / atualizado em 28/10/2025 07:16
