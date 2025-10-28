Professora flagrada em ato sexual com detento pede dispensa do cargo

A professora flagrada em ato sexual com um detento dentro da Penitenciária Deputado Expedito de Faria Tavares, em Patrocínio (MG), no Alto Paranaíba, na última quinta-feira (23/10), pediu dispensa do cargo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), que informou, em nota, ter acolhido a servidora na mesma manhã do ocorrido, junto à Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Patrocínio.

“A docente, que possui vínculo temporário com o Estado, solicitou dispensa do cargo. A SEE/MG irá instaurar um Procedimento Administrativo Simplificado (PAS), conforme previsto na Lei Estadual nº 24.805/2024, para apurar os fatos e adotar as medidas cabíveis”, declarou a pasta.

Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a professora e o detento foram surpreendidos por policiais penais em situação de intimidade e comportamento inadequado por volta de 10h, durante o horário de aulas no anexo da escola estadual que funciona dentro do presídio.

Os dois foram retirados do local e encaminhados para as providências administrativas. “A direção da penitenciária instaurou uma apuração interna e comunicou o ocorrido à Superintendência Regional de Educação. O detento será ouvido pelo Conselho Disciplinar da unidade e poderá ser punido conforme as normas vigentes, com a aplicação de sanções administrativas”, informou a Sejusp em nota.