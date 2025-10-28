Operação das forças de segurança visa o Comando Vermelho em MG

Deflagrada na manhã desta terça-feira (28/10), em Bicas (MG) e Juiz de Fora (MG), a segunda fase da Operação Saracura, de combate ao crime organizado na Zona da Mata.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O objetivo da operação é desarticular uma célula vinculada à facção criminosa Comando Vermelho, responsável por diversas atividades ilícitas na região.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A operação é conjunta da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e apoio da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), da Polícia Penal, e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) – Zona da Mata do MPMG, e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Saiba Mais
- Brasil Megaoperação contra o Comando Vermelho tem confrontos e deixa mortos
- Brasil O chef que se negou a cozinhar menu vegano sem peixes da Amazônia para evento do príncipe William
- Brasil Família procura por adolescente que desapareceu ao ir para festa
- Brasil Comando Vermelho é alvo de megaoperação; bandidos reagem com drones
- Brasil Menino some em pizzaria e é achado dentro de máquina de pelúcia
- Brasil Idosa encontrada enterrada em quintal desapareceu no dia do aniversário
São cumpridos mandados de prisão, de busca e apreensão, sequestro de bens, em desfavor de investigados identificados como integrantes do grupo criminoso.
Segundo as instituições participantes da operação, esta é o compromisso conjunto no enfrentamento às organizações criminosas e na promoção da segurança pública e da paz social na região.