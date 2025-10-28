Operação das forças de segurança visa o Comando Vermelho em MG

Operação Saracura, que reúne as forças de segurança, foi deflagrada na manhã desta terça-feira - (crédito: PMMG)

Deflagrada na manhã desta terça-feira (28/10), em Bicas (MG) e Juiz de Fora (MG), a segunda fase da Operação Saracura, de combate ao crime organizado na Zona da Mata.

O objetivo da operação é desarticular uma célula vinculada à facção criminosa Comando Vermelho, responsável por diversas atividades ilícitas na região.

A operação é conjunta da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e apoio da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), da Polícia Penal, e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) – Zona da Mata do MPMG, e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

São cumpridos mandados de prisão, de busca e apreensão, sequestro de bens, em desfavor de investigados identificados como integrantes do grupo criminoso.

Segundo as instituições participantes da operação, esta é o compromisso conjunto no enfrentamento às organizações criminosas e na promoção da segurança pública e da paz social na região.