Megaoperação contra o Comando Vermelho tem confrontos e deixa mortos

Segundo a Rádio Tupi, duas pessoas foram baleadas e encaminhadas ao Hospital Getúlio Vargas - (crédito: Cyro Neves/Super Rádio Tupi)

A megaoperação deflagrada contra o Comando Vermelho nesta terça-feira (28/10), nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro, teve confrontos entre policiais e suspeitos, e deixou ao menos três mortos, sendo dois criminosos e uma pessoa em situação de rua.

Segundo a Rádio Tupi, que integra o grupo Diários Associados, duas pessoas foram baleadas e encaminhadas ao Hospital Getúlio Vargas. Uma das vítimas que foi ferida é a cabelereira Kelma Rejane Magalhães, de 51 anos, que estava dentro de uma academia em Olaria quando foi atingida por um tiro nas nádegas. Ela recebeu atendimento na unidade e já recebeu alta.

Até o momento, 25 pessoas foram presos, além de diversas armas e rádios comunicadores apreendidos. A Operação Contenção visa capturar lideranças criminosas do Rio e de outros estados e combater a expansão territorial do Comando Vermelho. Os dois complexos abrigam 26 comunidades.

Participam da Operação Contenção policiais militares do Comando de Operações Especiais e das unidades operacionais da PM da capital e região metropolitana. A Polícia Civil mobilizou agentes de todas as delegacias especializadas. Criminosos usaram drones para atacar policiais no Complexo da Penha.

Além de aparato tecnológico, como drones, a Operação Contenção conta com dois helicópteros, 32 blindados terrestres e 12 veículos de demolição do Núcleo de Apoio às Operações Especiais da PM, além de ambulâncias do Grupamento de Salvamento e Resgate.

