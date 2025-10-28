Comando Vermelho é alvo de megaoperação; bandidos reagem com drones

O governo do Rio de Janeiro deflagrou, nesta terça-feira (28/10), a Operação Contenção, uma ação conjunta das forças estaduais de segurança nos complexos do Alemão e da Penha. Logo na entrada dos agentes, dois homens foram presos e um fuzil apreendido na Rua Uranos.
A operação, que também conta com promotores do Ministério Público Estadual, foi deflagrada a partir de mais de um ano de investigação. A ação visa capturar lideranças criminosas do Rio e de outros estados e combater a expansão territorial do Comando Vermelho. Os dois complexos abrigam 26 comunidades. Ao todo, são 100 mandados de prisão. Até o momento, 9 pessoas foram presas.
Além de aparato tecnológico, como drones, a Operação Contenção conta com dois helicópteros, 32 blindados terrestres e 12 veículos de demolição do Núcleo de Apoio às Operações Especiais da PM, além de ambulâncias do Grupamento de Salvamento e Resgate.
Em represália, criminosos usaram drones para atacar policiais no Complexo da Penha.
Participam da Operação Contenção policiais militares do Comando de Operações Especiais e das unidades operacionais da PM da capital e região metropolitana. A Polícia Civil mobilizou agentes de todas as delegacias especializadas, distritais, da CORE, do Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro e da Subsecretaria de Inteligência.
"Estamos atuando com força máxima e de forma integrada, para deixar bem claro que quem exerce o poder é o Estado. Os verdadeiros donos desses territórios são os cidadãos de bem, trabalhadores. Seguiremos firmes na luta contra o crime organizado", disse o governador Cláudio Castro.
