Família procura por adolescente que desapareceu ao ir para festa

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga o desaparecimento de uma adolescente de 16 anos na madrugada desse domingo (27/10). Isabella Paiva mora com a mãe em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e desapareceu ao sair para uma festa no Bairro Novo Aarão Reis, na Região Norte da capital.
Renata Paiva, mãe da jovem, conta que Isabela trabalha em uma lanchonete no Bairro Vida Nova, em Vespasiano. No sábado (25/10), ela chegou tarde e se arrumou para ir à uma festa. Na manhã de domingo, a mulher percebeu que a filha não havia voltado para casa.
A adolescente saiu acompanhada de uma amiga, e as duas foram para a festa em carro de aplicativo. Ainda segundo Renata, Isabella está sem seu aparelho celular e, por isso, se comunicava com amigos pelo seu telefone.
Depois do desaparecimento, a mulher percebeu que, no domingo, a jovem trocou mensagens com dois homens que iriam para a mesma festa. Ela afirmou que os questionou sobre o paradeiro da filha, mas a dupla afirmou que a jovem não chegou ao evento.
Procurada, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que foi procurada pela mãe da jovem e que um procedimento investigativo foi instaurado. Quem tiver informações sobre o paradeiro da jovem pode ligar no 0800-2828-197.