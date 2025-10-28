Vídeo mostra chegada de baleado após ação contra o Comando Vermelho

A Rádio Tupi, que integra o grupo Diários Associados, flagrou o momento em que uma das pessoas baleadas chegou ao hospital no porta-malas de um carro da Polícia Civil - (crédito: Cyro Neves/Super Rádio Tupi)

Ao menos quatro pessoas morreram e cinco ficaram feridas durante troca de tiros na megaoperação deflagrada pelo governo do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho nesta terça-feira (28/10). A ação policial ocorre nos complexos do Alemão e da Penha. Ao todo, 25 pessoas foram presos. Os criminosos usaram drones para atacar policiais no Complexo da Penha.

A Rádio Tupi, que integra o grupo Diários Associados, flagrou o momento em que uma das pessoas baleadas chegou ao hospital no porta-malas de um carro da Polícia Civil. Pelo menos três pessoas foram baleadas e encaminhadas ao Hospital Getúlio Vargas. Uma das vítimas que foi ferida é a cabelereira Kelma Rejane Magalhães, de 51 anos, que estava dentro de uma academia em Olaria quando foi atingida por um tiro nas nádegas. Ela recebeu atendimento na unidade e já recebeu alta.

A Operação Contenção visa capturar lideranças criminosas do Rio e de outros estados e combater a expansão territorial do Comando Vermelho. Os dois complexos abrigam 26 comunidades.

Além de aparato tecnológico, como drones, a Operação Contenção conta com dois helicópteros, 32 blindados terrestres e 12 veículos de demolição do Núcleo de Apoio às Operações Especiais da PM, além de ambulâncias do Grupamento de Salvamento e Resgate.

