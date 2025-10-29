Pastor usava milhos e filmes pornôs em estupros contra as filhas

Ao tomar conhecimento da investigação, o pastor tentou tirar a própria vida, mas acabou preso pelos policiais civis - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um homem consagrado como pastor de uma igreja em Santo Antônio do Descoberto (GO) foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal acusado de estuprar três crianças, incluindo as duas filhas, que tinham entre 6 e 15 anos na época dos fatos.

De acordo com o delegado-chefe da 27ª DP (Recanto das Emas), Alexandre Godinho, as investigações contra Maurício Beserra da Silva estreitaram após uma das vítimas, ao ser abordada por uma conselheira do Conselho Tutelar do Recanto das Emas, e delatar os abusos. De acordo com a polícia, os estupros ocorreram entre 2010 e março de 2018 na casa da família, no Setor Habitacional Água Quente, no Recanto das Emas.

As investigações apontam ainda que o autor também abusou sexualmente dos enteados, quando eles tinham de 7 a 15 anos e 6 a 14 anos. Por vezes, os abusos contra o menino ocorriam na presença da irmã dele, também menor de idade.

Os policiais da 27ª Delegacia de Polícia descobriram, ainda, que o pastor obrigava as crianças a assistirem filmes pornográficos e as ameaçavam para que elas não revelassem os abusos sexuais. Uma das vezes, Maurício chegou a usar um arame farpado para agredir uma das vítimas e ordenou que as filhas ficassem de joelhos sob caroços de milho e tampas de garrafas alumínio.

Segundo os relatos das vítimas, os abusos eram praticados tanto quando o investigado estava sóbrio, quanto sob efeito de drogas e álcool. Além de, logo após a prática dos atos, ele obrigava os menores a colocar as mãos por cima da Bíblia e orar.

Ao tomar conhecimento da investigação, o pastor tentou tirar a própria vida. Ele foi levado à UPA de São Sebastião e posteriormente foi preso. A reportagem tenta contato com a defesa do acusado.