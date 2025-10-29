Trânsito e escolas: como está o Rio um dia após megaoperação

Corpos são vistos enfileirados na Praça São Lucas, na comunidade Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, Rio de Janeiro, Brasil, em 29 de outubro de 2025 - (crédito: PABLO PORCIUNCULA / AFP)

Um dia após a megaoperação deflagrada contra o Comando Vermelho, o município do Rio de Janeiro retornou ao estágio 1 na manhã desta quarta-feira (29/10). Segundo a Prefeitura, esse estágio é o primeiro em uma escala de cinco e significa que não há ocorrências de grande impacto.

"Neste estágio, podem ocorrer pequenos incidentes, mas que não interfiram de forma significativa na rotina do cidadão", informou a Prefeitura do Rio de Janeiro. No momento, os modais de transportes operam normalmente. Todas as vias estão liberadas para o tráfego de veículos.

Além disso, a Secretaria Municipal informou ao Correio que as escolas da rede municipal de ensino funcionam regularmente nesta quarta-feira (29/10), com exceção das escolas no Complexo do Alemão e Complexo da Penha que estão com aulas presenciais suspensas. Estas escolas estão seguindo o protocolo Acesso Mais Seguro, desenvolvido em parceria com a Cruz Vermelha Internacional.

Na terça, em meio a operação considerada a mais letal da história do Rio, o municíoio entrou no estágio 2 às 13h48, devido a ocorrências policiais que interditaram, de forma intermitente, diversas ruas das zonas Norte, Oeste e Sudoeste da cidade, impactando modais de transportes e a locomoção da população pela cidade.

Por determinação do governador Cláudio Castro, o policiamento segue reforçado nesta quarta em todo o território do Rio de Janeiro. A ação tem como objetivo "garantir a tranquilidade, a ordem e o direito de ir e vir da população, com atenção especial às principais vias expressas, zonas Norte e Sudoeste, acessos à Região Metropolitana e modais de transporte público".

Moradores do Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, levaram, na madrugada desta quarta-feira (29), mais de 60 corpos para a praça São Lucas. Segundo relatos da população, os corpos foram localizados na mata entre os complexos do Alemão e da Penha, e não constam no balanço oficial de mortos divulgados até agora — que contabiliza 64 mortes.



