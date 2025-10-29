Dom Hélder Câmara é incluído no Livro dos Heróis da Pátria

Morto em 1999, aos 90 anos, Dom Hélder Câmara é considerado como um dos líderes religiosos mais importantes e influentes brasileiros - (crédito: Luiz Chagas/DP/D.A Press)

O arcebispo emérito de Olinda e Recife, Dom Hélder Câmara (1909-1999), foi incluído, nesta quarta-feira (29/10), no Livro dos Heróis da Pátria. A homenagem foi concretizada através da Lei 15.242, sancionada pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), e publicada nesta quarta no Diário Oficial da União.

Criado em 1992, o livro é formado por páginas de aço com nomes e biografias das personalidades que receberam a homenagem. A publicação é reconhecida como Patrimônio Cultural Material Brasileiro e fica em exposição no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O nome de Dom Hélder foi incluído graças a um projeto de lei do senador por Pernambuco, Fernando Dueire (MDB), aprovado em 2023.

Morto em 1999, aos 90 anos, Dom Hélder Câmara é considerado como um dos líderes religiosos mais importantes e influentes brasileiros. Foi um dos fundadores da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Foi ainda grande defensor dos direitos humanos durante a ditadura militar. Além de lutar pelo fim da violência ativa, pregava uma Igreja voltada para os pobres.

Nascido em 1909, em Fortaleza, viveu grande parte da vida em Pernambuco. Entre os anos de 1964 e 1985, foi líder da Igreja Católica no estado. Helder ainda escreveu mais de 7 mil poesias. Em 1990, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, pela campanha Ano 2000 Sem Miséria, com o objetivo de acabar com a miséria mundial.