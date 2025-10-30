Diva do CRAS "perde" Bolsa Família após comprar carro e iPhone 17

Merianne Silva afirma que usaria o dinheiro do benefício para pagar uma das 86 parcelas do veículo e por isso está com o "coração na mão" - (crédito: Reprodução/Redes sociais )

A influenciadora digital e humorista Marianne Silva, conhecida nas redes sociais como Diva do Cras, viralizou nesta semana após publicar um vídeo em que afirma, em tom de brincadeira, ter sido excluída do Programa Bolsa Família por comprar um carro e um celular novo. A criadora costuma produzir ironizando situações de pessoas pobres e beneficiários de programas sociais.

No vídeo, Marianne aparece afirmando que “foi tirada do benefício” depois que supostamente teria comprado um Jeep 0 km, avaliado entre R$ 120 mil e R$ 150 mil, e um iPhone 17, modelo lançado em setembro deste ano e que pode custar até R$ 11 mil.

“Me denunciaram porque eu comprei um carro e um iPhone 17”, diz ela, em tom humorado. Em seguida, continua a encenação afirmando que teria usado o valor do benefício para ajudar a pagar uma das parcelas do veículo. “Tô triste, com o coração na mão. Como é que eu vou pagar o Jeep sem o meu Bolsa Família?”, brinca.

Ainda no vídeo, Marianne simula uma situação em que teria sido chamada para prestar esclarecimentos e, para evitar problemas, decidiu “assinar o desligamento” do programa. “Antes que aconteça o pior, eu vou assinar numa boa. Eles conversaram comigo e pediram pra eu sair imediatamente do Cadastro Único”, diz. A humorista também afirma que foi por conta da Receita Federal”, que ela precisou sair do programa.

Apesar do tom satírico, o vídeo levantou discussões sobre o uso do Bolsa Família e os critérios de permanência no programa, que atende famílias em situação de vulnerabilidade social. O Correio apurou no Portal da Transparência e descobriu que Marianne Silva recebeu o benefício entre 2013 e 2021. A última parcela recebida foi de R$ 212, em outubro de 2021, durante a pandemia de covid-19. Atualmente, ela não consta mais no Cadastro Único.

