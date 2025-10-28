154 mil famílias brasilienses ainda não se inscreveram no Tarifa Social

20/10/2023. Crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Cidades. A conta de luz do brasiliense ficará, em média, 9,32% mais cara a partir deste domingo (22/10). - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Mais de 154 mil famílias do DF que estão cadastradas no CadÚnico ou que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ainda não estão incluídas no programa Tarifa Social de Energia Elétrica. O benefício prevê gratuidade nos primeiros 80kWh consumidos pode mês. Além disso, se o uso ficar abaixo desse limite, a conta pode ser zerada. Desde a criação do benefício, em 2021, o números de pessoas beneficiadas saltou de 13 mil para mais de 118 mil.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para ter acesso ao benefício, o cliente precisa estar com o cadastrado no CadÚnico atualizado. Caso esse esteja irregular, é necessário ir a um Centro de Referência e Ação Social (Cras) para regularizar a situação junto ao Governo Federal.

Leia também: Praticantes celebram o Outubro Rosa com aulão gratuito de yoga e hitbox

A Neoenergia realiza o cadastro automaticamente caso o titular da conta de energia elétrica é o próprio beneficiário no CadÚnico. Se a titularidade da conta estiver no CPF de outra pessoa é necessário que o cliente procure a distribuidora de energia para conseguir receber o desconto. A inscrição também pode ser realizada de forma rápida por meio do WhatsApp da Neonergia Brasília, pelo número (61 3465-9318). Além disso, lojas e pontos de atendimento da empresa também podem ser procurados para este fim.

Leia também: Veja o que fazer para evitar ou se defender de um ataque de abelhas

Não há limite de tempo para se inscrever no programa. Basta o CPF inscrito no CadÚnico e o número do código do cliente que vem na conta de energia. Importante ressaltar que o desconto não é cumulativo. Caso duas pessoas possuam o NIS ou o NB, e residam na mesma casa, apenas uma poderá se inscrever na Tarifa Social.

Requisitos para participar da Tarifa Social