Antes do início da COP30, Lula e Marina reforçam compromisso ambiental

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, visitaram neste domingo (2/11) a Comunidade de Jamaraquá, localizada na região de Santarém (PA), como parte das atividades preparatórias para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada em Belém, em 2025. A visita reforçou o compromisso do governo brasileiro com a preservação da Amazônia e com o fortalecimento das comunidades tradicionais que vivem da floresta.

Durante o encontro, Lula afirmou que a COP30 representa um marco histórico para o país e uma oportunidade para que o mundo reconheça a importância da Amazônia e de seu povo. “Essa COP é um momento único na história do Brasil, porque estamos obrigando o mundo a olhar a Amazônia como deve ser. Não é só pedir para manter a floresta em pé, mas garantir condições econômicas, educacionais e de saúde para quem cuida dela”, disse o presidente. Ele ressaltou que a conservação ambiental precisa estar acompanhada de políticas públicas que assegurem qualidade de vida às populações locais.

A ministra Marina Silva destacou a trajetória de parceria com Lula desde o primeiro governo e afirmou que o Brasil deve liderar o esforço global pela transição ecológica. “Eu comecei com o presidente Lula quando tinha 45 anos. Hoje, aos 67, tenho a alegria de ver as sementes que ele plantou com Chico Mendes florescendo”, declarou. Segundo ela, a COP30 será o espaço para reafirmar o compromisso do país com o desmatamento zero e para cobrar responsabilidade das nações desenvolvidas. “O Brasil vai fazer a sua parte, mas o mundo precisa reduzir o uso de carvão, petróleo e gás”, afirmou.

Ao encerrar a visita, Lula e Marina ressaltaram que o desafio ambiental é também social e humano. O presidente reforçou que o governo quer “mostrar ao mundo o povo extraordinário da Amazônia” e que o desenvolvimento sustentável só será possível com inclusão e respeito aos modos de vida tradicionais. A comitiva segue no Pará com uma série de compromissos voltados à agenda ambiental e às vésperas da Cúpula de Chefes de Estado da COP30, marcada para esta semana.