Influencer conhecida como 'Barbie humana' é encontrada morta em SP

A influenciadora digital Bárbara Jankavski, mais conhecida como 'Barbie Humana', foi encontrada morta, na noite do último domingo (2/11), em uma casa no bairro Siciliano, na região da Lapa, Zona Oeste paulista.

Ao Correio, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) confirmou que a Polícia Civil investiga "a morte de uma mulher de 31 anos". A secretaria afirma que as causas e eventuais responsabilidades pela morte de Bárbara são apuradas, sem confirmar o nome da vítima.

Informações da imprensa dão conta que trata-se da influenciadora chamada popularmente de 'Boneca desumana' nas redes sociais, em decorrência do número de cirurgias plásticas realizadas por ela para se parecer com uma boneca. O caso é investigado como "morte suspeita" e foi registrado no plantão do 91º Distrito Policial (DP), Ceasa.

Ainda não há informações sobre a causa da morte. Apenas exames necroscópicos e toxicológicos poderão dar a confirmação. As autoridades confirmam que houve morte súbita, "sem causa determinante aparente".

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, um chamado de "encontro de cadáver" em um endereço na Rua Sepetiba. No local, um homem relatou às autoridades que passou a noite com a mulher. Em dado momento, ela adormeceu, e não se movia mais. "O Samu foi acionado e prestou os primeiros socorros, mas ela veio a óbito".

Quem era a influencer?

Com 344 mil seguidores no TikTok e 54 mil no Instagram, Bárbara se intitulava 'Boneca Desumana' nas redes sociais. Segundo relatos dela na internet, foram 27 cirurgias plásticas, que alcançaram o custo de R$ 300 mil. O intuito era se parecer com uma boneca. As operações incluíram arqueamento das sobrancelhas, lipoaspiração no pescoço, pernas e barrigas, além de cinco cirurgias no nariz.

Veja a nota na íntegra da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP):

