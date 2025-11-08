Ciclone extratropical vai atingir Minas Gerais?

Um ciclone extratropical está se formando no Sul do Brasil e promete causar ventos de 100 quilômetros por hora em algumas regiões, considerados como ventania intensa pela Escala Beaufort, que mede a potência dos ventos. A condição climática vai do Paraguai ao Rio Grande do Sul e pode causar temporais em Minas Gerais neste final de semana.
De acordo com o instituto de meteorologia Climatempo, o ciclone extratropical ocorre em decorrência de um deslocamento de um centro de baixa pressão que vem do Paraguai e vai em direção à costa dos estados do Sul e será acompanhado por uma nova frente fria. Em Minas Gerais, a previsão é de chuva moderada no norte do estado e pancadas isoladas em outras áreas mineiras.
"Há uma circulação marítima que está trazendo toda a nebulosidade em boa parte do estado de Minas Gerais, mas o tempo vai mudar durante a tarde de sábado. Há uma frente fria vinda do Sul do Brasil que vai trazer nebulosidade e chuva na Zona da Mata, na região centro-oeste do estado, leste, norte e central de Minas. Então, podemos esperar uma mudança nas condições do tempo com uma ligeira queda das temperaturas, principalmente no domingo e na segunda-feira", explica o meteorologista Ruibran do Reis.
No restante do país
A Região Sudeste, como um todo, será atingida. Entre o fim da tarde e o início da noite desta sexta-feira (7/11), as instabilidades serão intensificadas e favorecem chuvas fortes em São Paulo, com chance de temporais localizados. No Rio de Janeiro e Espírito Santo, o tempo fica mais estável, mas ainda com chuva fraca e isolada em pontos do litoral.
O sistema deixa o tempo instável, com rajadas de vento entre 60 e 90 km/h no Rio Grande do Sul e pode ultrapassar 100 km/h no litoral norte e nordeste gaúcho. Conforme a meteorologia, as chuvas começam na madrugada de sábado (8/11), com intensidade moderada a forte e risco de temporais.
As áreas em alerta máximo são as regiões norte, oeste e interior do Rio Grande do Sul, oeste e sul de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, com acumulados de chuva elevados, risco de alagamentos, quedas de energia e transtornos nas estradas. À noite, as instabilidades se concentram na metade norte gaúcha, enquanto nas demais áreas a chuva enfraquece gradualmente.
Como fica o tempo em Minas no final de semana?
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o final de semana será marcado pelo aumento da instabilidade em Minas Gerais, com a previsão de chuvas mais generalizadas, especialmente nas regiões Sul, Oeste e Zona da Mata.
Sábado (8/11)
Minas Gerais: o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. As chuvas também são esperadas, de forma isolada, no Noroeste, Central Mineira e Metropolitana. As temperaturas permanecerão elevadas, com máxima de 37°C e mínima de 14°C.
Belo Horizonte: a capital terá céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas ficam estáveis em relação à sexta, com máxima de 29°C e mínima de 18°C.
Domingo (9/11)
Minas Gerais: a instabilidade continua, com céu nublado a parcialmente nublado e pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. As demais regiões também têm previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A máxima prevista no estado é de 36°C e a mínima de 11°C.
Belo Horizonte: o domingo segue com céu parcialmente nublado a nublado e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima deve ter um ligeiro declínio, atingindo 27°C, com a mínima estável em 18°C.
Alerta de chuva
Quarenta e seis cidades de Minas Gerais podem enfrentar chuva intensa até às 10h de sábado (8/11), segundo o Inmet. As cidades podem registrar até 50 milímetros (mm) de chuva por dia, com ventos intensos de até 60 km/h. Segundo a meteorologia, uma chuva de 50 mm é considerada forte, pois cada milímetro de chuva corresponde a um litro de água por metro quadrado (m²).
A quantidade de água da chuva é medida em milímetros (mm). De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.
De acordo com o Inmet, o alerta amarelo, de perigo potencial, indica baixo risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos. Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Quais cidades de Minas estão sob alerta?
-
Águas Vermelhas
-
Arinos
-
Bonito de Minas
-
Buritis
-
Cabeceira Grande
-
Catuti
-
Chapada Gaúcha
-
Cônego Marinho
-
Espinosa
-
Formoso
-
Gameleiras
-
Ibiracatu
-
Indaiabira
-
Itacarambi
-
Jaíba
-
Janaúba
-
Januária
-
Japonvar
-
Juvenília
-
Lontra
-
Mamonas
-
Manga
-
Matias Cardoso
-
Mato Verde
-
Miravânia
-
Montalvânia
-
Monte Azul
-
Montezuma
-
Ninheira
-
Nova Porteirinha
-
Pai Pedro
-
Pedras de Maria da Cruz
-
Pintópolis
-
Porteirinha
-
Rio Pardo de Minas
-
Santo Antônio do Retiro
-
São Francisco
-
São João da Ponte
-
São João das Missões
-
São João do Paraíso
-
Unaí
-
Uruana de Minas
-
Urucuia
-
Vargem Grande do Rio Pardo
-
Varzelândia
-
Verdelândia