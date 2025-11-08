Temporal e ventania causam caos no Rio: metrô e aeroporto sofrem impactos

A Marinha do Brasil emitiu aviso de ressaca, alertando para ondas de até 3,5 metros na orla carioca - (crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Por Bia Urgal — O município do Rio de Janeiro amanheceu neste sábado (8) com ventos fortes e chuva em diferentes regiões da cidade. Segundo o Sistema Alerta Rio, as condições climáticas são resultado do deslocamento de um sistema de baixa pressão associado à passagem de uma frente fria.

No bairro de Jacarepaguá, moradores relataram chuva intensa nas primeiras horas do dia. No Centro, as rajadas de vento afetaram a operação do Aeroporto Santos Dumont, que funciona com auxílio de instrumentos. A Marinha do Brasil também emitiu aviso de ressaca, alertando para ondas de até 3,5 metros na orla carioca.

Como está a situação do transporte no Rio?

Devido à ventania, às 6h37 o MetrôRio informou a queda de parte de um muro na via entre as estações Coelho Neto e Colégio, na Linha 2. Por conta do incidente, o trecho está operando provisoriamente entre Irajá e Botafogo. As equipes da concessionária atuam no local para normalizar o serviço. As linhas 1 e 4 seguem funcionando normalmente.

Às 8h22, a concessionária comunicou que a operação entre as estações Pavuna e Colégio foi restabelecida e todas as estações da Linha 2 estão abertas, funcionando normalmente.

Ações e alertas das autoridades

A Secretaria de Estado de Saúde anunciou que, em razão das fortes chuvas, a ação do Dia D contra a dengue, inicialmente prevista para ocorrer na Quinta da Boa Vista, foi transferida para o Rio Imagem Centro, a partir das 9h30.

O Centro de Operações Rio (COR) informou que a cidade entrou em estágio 2 às 6h55 deste sábado, devido aos registros de chuva e ventos fortes. Esse é o segundo nível em uma escala de cinco e indica risco de ocorrências de alto impacto.

MUNICÍPIO DO RIO ENTROU NO ESTÁGIO 2 ÀS 6h55 DESTE SÁBADO (08/11/2025)



O Centro de Operações e Resiliência do Rio informa que o município do Rio de Janeiro entrou no ESTÁGIO 2 às 6h55 deste sábado, dia 08 de novembro de 2025, devido a registros de chuva e vento forte.



Previsão e recomendações para o dia

O Alerta Rio prevê céu nublado, com pancadas de chuva fortes acompanhadas de raios e rajadas intensas nas próximas horas. Os ventos devem variar entre moderados (18,5 km/h a 51 km/h) e fortes (51 km/h a 76 km/h), podendo ultrapassar esse valor em alguns momentos.

