Enem 2025 tem 27% de abstenção, mesmo índice do ano anterior

DR Danandra Rocha

O ministro da Educação, Camilo Santana, avaliou como positivo o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, aplicado neste domingo (9/11) em todo o país. Durante a manhã, em visita à Sala de Monitoramento do Enem, no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em Brasília, o ministro destacou o aumento de 11% nas inscrições em relação ao ano passado e o bom andamento do exame, sem registros significativos de incidentes.

“O Enem voltou a certificar o ensino médio, e este ano tivemos várias inovações, como as inscrições pré-preenchidas para concluintes e o uso do testlet, um agrupamento de questões em torno de um mesmo estímulo, que melhora a avaliação do conhecimento”, explicou o ministro.

De acordo com Santana, 73% dos candidatos compareceram à prova, mantendo o índice de abstenção de 27% registrado em 2024. Ao todo, o exame foi realizado em 1.805 municípios, com 11.791 locais de prova, 164.906 salas e a participação de mais de 300 mil profissionais envolvidos na aplicação.

Entre as novidades deste ano, todas as salas contaram com detectores de metal e um número maior de aplicadores. O ministro também agradeceu a colaboração das forças de segurança, governos estaduais e prefeituras que ofereceram transporte gratuito aos estudantes.

O tema da redação de 2025 foi “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”, considerado pelo ministro um debate “atual e necessário” diante das transformações demográficas do país. Além da redação, os candidatos responderam a 90 questões, sendo 45 de Linguagens e Códigos e 45 de Ciências Humanas.

Santana informou ainda que 3.840 participantes foram eliminados por descumprirem regras do edital, como portar aparelhos eletrônicos, utilizar impressos não autorizados ou sair do local antes do tempo mínimo permitido. O ministro também confirmou que a reaplicação do Enem ocorrerá nos dias 16 e 17 de dezembro, voltada especialmente aos estudantes do Paraná afetados pelo tornado que atingiu o estado na última semana. “Mesmo nas cidades sem aplicação, como Rio Bonito, garantiremos o direito de reaplicação para todos os alunos impactados”, afirmou.

Candidatos que enfrentarem problemas logísticos ou de saúde durante a aplicação poderão solicitar a reaplicação entre 17 e 21 de novembro, por meio da Página do Participante.

O gabarito oficial será divulgado na quinta-feira, 13 de novembro, enquanto as provas nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba (PA), adiadas por causa da COP30, serão aplicadas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro. O resultado final do Enem está previsto para janeiro de 2026.

“Foi um dia tranquilo, sem intercorrências relevantes. O Enem é um esforço coletivo de todo o Brasil, e quero agradecer a cada profissional envolvido na sua realização”, finalizou Camilo Santana.