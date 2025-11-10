Quatro jovens morrem após carro despencar e capotar em rodovia de SP

Três mulheres e um homem morreram em um acidente de carro ocorrido na noite do domingo (9/11), no Rodoanel, em São Bernardo do Campo (SP).
Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência. No local, foi constatado que as vítimas estavam em um carro que perdeu o controle, vindo a colidir com uma barreira de concreto e caindo da rodovia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, cinco pessoas estavam no carro. O homem que conduzia o veículo e uma mulher de 22 anos foram encontrados mortos dentro do carro. A terceira vítima, uma mulher de 21 anos, foi socorrida e morreu na unidade de saúde.
A quarta vítima, uma mulher de 22 anos, caiu na via após a colisão e ainda foi atropelada por um veículo, que não conseguiu desviar a tempo. A quinta vítima, uma mulher de 23 anos, sofreu ferimentos e foi socorrida.
A perícia foi acionada e o caso foi registrado como choque e homicídio culposo na direção de veículo automotor no 3° Distrito Policial de São Bernardo do Campo.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
- Brasil Luto e reconstrução: Rio Bonito do Iguaçu despede-se das vítimas do tornado
- Brasil Quatro referências ambientais do Brasil para acompanhar na COP30
- Brasil INSS antecipa pagamento a beneficiários atingidos por tornado no Paraná
- Brasil Adolescente morta em tornado mandou áudio para o pai minutos antes da tragédia
- Brasil Alcolumbre diz que somará esforços para reconstruir cidades atingidas por tornado
- Brasil Ciclone extratropical vai atingir Minas Gerais?