Vídeo: incêndio atinge área externa do Aeroporto de Belém

De acordo com a Norte da Amazônia Airports (NOA), o incêndio atingiu o sítio aeroportuário e não deixou feridos - (crédito: Reprodução/GOV.BR)

Um foco de incêndio foi registrado na área externa do Aeroporto Internacional de Belém, nesta segunda-feira (10/11), primeiro dia da Conferência da Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30).

De acordo com a Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária do aeroporto, o foco de incêndio atingiu o sítio aeroportuário, teve pequena proporção e não ofereceu riscos à pessoas e nem às operações do aeroporto.

As causas do incêndio, ainda segundo a concessionária do aeroporto de Belém, serão investigadas. O Correio aguarda respostas do Corpo de Bombeiros do Pará.

Confira a nota completa da concessionária do aeroporto de Belém:

A Norte da Amazônia Airports (NOA), concessionária do Aeroporto Internacional de Belém, informa que acionou imediatamente o Serviço de Salvamento e Combate a Incêndio (SESCINC) do aeroporto e o Corpo de Bombeiros Militar após identificar um foco de incêndio em área que integra o sítio aeroportuário. O fogo de pequena proporção foi rapidamente controlado, sem riscos às pessoas e sem qualquer impacto às operações, que seguem ocorrendo normalmente. As causas estão sendo apuradas.

Confira o vídeo do incêndio no aeroporto da capital paraense: