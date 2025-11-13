Caixa reforça igualdade de gênero com adesão a princípios da ONU Mulheres

A instituição também anunciou mudanças estruturais em seu Estatuto Social, determinando que pelo menos um terço da diretoria executiva seja composta por mulheres - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Em um passo histórico rumo à igualdade de gênero, a Caixa Econômica Federal formalizou, nesta quinta-feira (13/11), durante a COP30 em Belém (PA), a adesão aos Princípios de Empoderamento das Mulheres (WEPs), iniciativa da ONU Mulheres que orienta empresas no fortalecimento da presença feminina no mercado de trabalho, nos negócios e nas comunidades. A decisão, obtida em primeira mão pelo Correio Braziliense, reforça o compromisso da instituição com a Agenda 2030 da ONU e com a promoção da liderança feminina em cargos estratégicos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A instituição também anunciou mudanças estruturais no Estatuto Social, determinando que pelo menos um terço da diretoria executiva seja composta por mulheres. Além disso, o banco também estabeleceu meta de alcançar 36% de chefes de unidade mulheres até 2030, um marco na história do banco público e no cenário das estatais brasileiras.

As medidas se somam a um conjunto de programas voltados à equidade de gênero e raça, como o Programa Mentoria Caixa, com foco em mulheres, e a parceria com a Universidade de Brasília (UnB) no projeto Mulheres na Liderança.

O banco também integra o Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, iniciativa federal que incentiva empresas a adotar práticas efetivas de inclusão, e participa do Pacto pela Diversidade, Equidade e Inclusão do SEST, que reúne 34 estatais em prol de ambientes corporativos mais diversos.

Leia também: Caixa estuda a realização de concurso para engenheiro e arquiteto

Com mais de 37 mil mulheres em seu quadro de funcionários, a CAIXA afirma que as ações têm impacto direto na promoção da ascensão profissional feminina e no fortalecimento de uma cultura interna mais justa e representativa.