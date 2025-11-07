Caixa publica edital de concurso com salários de até R$ 14,9 mil

JA Jéssica Andrade

A Caixa Econômica Federal lançou, nesta sexta-feira (7/11), o edital de um novo concurso público, voltado para profissionais de nível superior, com 184 vagas distribuídas entre as carreiras de arquiteto, engenheiro e médico do trabalho, além de um cadastro de reserva nacional. O documento foi publicado no Diário Oficial da União.

As inscrições poderão ser realizadas de 7 de novembro a 8 de dezembro, exclusivamente pelo site da banca organizadora Fundação Cesgranrio. A aplicação das provas objetivas está prevista para o dia 1º de fevereiro de 2026. A seleção ainda contará com prova discursiva e avaliação de títulos.

A remuneração é de R$ 14.915 para arquitetos e engenheiros, com jornada de 40 horas semanais, e de R$ 11.186 para médicos do trabalho, com carga horária de 30 horas semanais. Além do salário, os aprovados terão acesso a assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação, vale-refeição, vale-transporte e auxílio-creche.

O processo seletivo contará com prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos, além da verificação de cotas. O edital prevê reserva de 25% das vagas para candidatos negros, 5% para pessoas com deficiência, 3% para indígenas e 2% para quilombolas, reforçando o compromisso da instituição com a inclusão social.

As provas serão aplicadas em todas as capitais do país. A divulgação do resultado das provas e a convocação para o envio de títulos estão previstas para 11 de março de 2026, e a verificação de cotas deve ocorrer em 26 de abril.

O certame representa mais uma etapa do plano de expansão da Caixa, que já havia anunciado um grande concurso de nível médio em 2024. Agora, a nova seleção reforça o quadro técnico da instituição com profissionais especializados em áreas estratégicas como engenharia, arquitetura e saúde ocupacional.

Interessados devem acompanhar o edital completo no site da banca e no portal de concursos da Caixa para obter todas as informações sobre requisitos, etapas e cronograma.



