Vereador é alvo de nova etapa da Operação Contenção contra o Comando Vermelho

Polícia Civil prende quatro e mira grupo ligado ao Comando Vermelho em operação na Baixada. Ação conjunta da DRE-CAP, CORE e BOPE cumpre mandados em São João de Meriti contra suspeitos ligados ao irmão de um vereador e busca conter avanço da facção na região - (crédito: Reprodução/Polícia Civil do Rio de Janeiro)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, nesta sexta-feira (14/11), da Operação Contenção, conduzida em conjunto pelas polícias civil e militar. A ação é realizada no município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, mais especificamente nas localidades da Bacia do Éden, Castelinho e áreas próximas.

Participaram da operação agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP), da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), com o apoio de outras unidades especializadas. Até o momento, quatro pessoas foram presas.

A investigação, conduzida pela DRE-CAP ao longo de aproximadamente 11 meses, resultou na identificação dos alvos da operação, que envolvem mandados de prisão temporária e de busca e apreensão. Entre os alvos está o irmão de um vereador, bem como pessoas ligadas a ele, todas suspeitas de participação em um núcleo da facção criminosa Comando Vermelho que atua na região.

Além das prisões, a operação tem como objetivos conter a expansão territorial da facção, capturar integrantes já identificados, apreender armas e drogas, remover barricadas ou obstáculos que limitem o direito de ir e vir da população e localizar bens de origem ilícita para que sejam submetidos a bloqueio judicial.