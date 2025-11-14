Michelle Barros assume mentira sobre vida pessoal: 'Não sou casada'

Eliminada de "A Fazenda 17" durante a dinâmica do Super Paiol, Michelle Barros aproveitou a saída do reality da Record para esclarecer uma polêmica que circulou nas redes sociais ao longo de sua participação. A jornalista explicou que, ao contrário do que declarou dentro do programa, ela não é casada — nem legalmente, nem em união estável.

Em entrevista ao Link Podcast, Michelle revelou que usava o termo “marido” por conveniência, como forma de evitar justificativas públicas sobre a complexidade do antigo relacionamento.



“Eu não sou casada, eu não tenho união estável. Eu vivi com uma pessoa durante anos, eu tive um relacionamento de vai e volta. As pessoas começaram a me cobrar sobre esse relacionamento, e, para pararem de falar, eu falei: ‘Ele é meu marido’”, explicou.



A ex-peoa reforçou que o relacionamento em questão já estava encerrado no momento em que entrou no confinamento: “Tinha um relacionamento, sim. Tinha, já acabou. Entrei em A Fazenda ainda com esse relacionamento, mas que já estava finalizado em mim”.

Michelle contou ainda que chegou a levar uma foto do antigo companheiro para o reality, junto com a imagem do filho, por não saber o que enfrentaria dentro da casa.

“Eu não deveria ter feito [mostrado a foto], eu expus a pessoa. Me arrependo por ter falado que era, porque não sou”, admitiu.

A repercussão foi ainda maior quando a jornalista se envolveu com o ator Shia Phoenix dentro do programa. Mesmo após ter mencionado um “marido” na atração SuperPop, ela assumiu publicamente o novo sentimento.



“A palavra é essa: avassalador. Eu expliquei no reality que estava em um processo de relacionamento, sempre fui cautelosa quanto à minha vida pessoal. Mas fui surpreendida com um sentimento maior do que eu esperava por ele. Não foi assim que entrei na casa, simplesmente aconteceu”, afirmou em entrevista à "Cabine de Descompressão", da plataforma RecordPlus.

Quando questionada sobre os planos para o futuro com Shia, Michelle foi direta, mas ponderada:

“Vamos [continuar]. Moradia? Não, a gente ainda vai conversar”, disse, indicando que a relação pode seguir fora do confinamento, mas ainda sem definições.