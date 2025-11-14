Explosão em SP: residência era utilizada como depósito de fogos de artifício

Antes e depois da casa que explodiu em São Paulo - (crédito: Reprodução/ Redes Sociais)

A Secretaria da Segurança Pública do Estado disse que a residência, onde foi registrada a explosão seguida de incêndio na região do Tatuapé, era utilizada de forma irregular como depósito de fogos de artifício. A casa, segundo o Corpo de Bombeiros, fica na Rua Francisco Bueno, número 79. Uma pessoa morreu e outras 10 ficaram feridas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A ocorrência também afetou outros imóveis das proximidades. A equipe da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil foi mobilizada e verificou extensos danos materiais, afetando uma variedade de propriedades comerciais e residenciais, além de veículos. Até agora, a equipe realizou a interdição de 21 imóveis. Os residentes impactados foram abrigados por familiares.

A explosão, registrada por volta das 19h50 de quinta-feira, 13, atingiu imóveis vizinhos, derrubou estruturas metálicas e provocou danos em diversos veículos estacionados na região.

O que aconteceu:

A Polícia Militar foi acionada na noite de quinta-feira para atender uma ocorrência envolvendo incêndio e diversas explosões nas proximidades da Avenida Salim Farah Maluf, altura da Avenida Celso Garcia, no Tatuapé, zona leste de São Paulo. O Corpo de Bombeiros confirmou que uma pessoa morreu.

"Durante o rescaldo, o Corpo de Bombeiros acionou o Esquadrão de Bombas do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE) da Polícia Militar, que localizou um corpo carbonizado entre os escombros. A vítima, um homem, seria o suspeito de armazenar ilegalmente artefatos explosivos no interior do imóvel", afirmou a SSP.

Imagens que circularam nas redes sociais mostraram uma área pegando fogo e uma grande coluna de fumaça, nos arredores de prédios. Um vídeo feito por câmeras de monitoramento captaram o momento da forte explosão (veja acima), com rajadas de fogos de artifícios cruzando a Avenida Salim Farah Maluf.

De acordo com os bombeiros, a explosão deixou 10 feridos: uma mulher com traumatismo cranioencefálico e um homem com escoriações foram encaminhados ao Hospital Nipo-Brasileiro; um homem apresentando otorragia foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao PS Tatuapé; e um homem com ferimento na mão foi socorrido por convênio; outras seis pessoas tiveram ferimentos leves, foram avaliadas no local e liberadas.

Leia também: Vereador é alvo de nova etapa da Operação Contenção contra o Comando Vermelho

Em vídeos feitos por moradores de edifícios próximos ao local, é possível perceber alguns "clarões" em meio à fumaça. Usuários nas redes sociais relataram escutar um barulho alto e contam que "tremeu tudo".

A área precisou ser isolada e, em decorrência do fogo, não foi possível saber com exatidão o local da origem das chamas no início da ocorrência. As informações preliminares da PM chegaram a indicar a possibilidade de queda de balão e danos em transformadores da rede de transmissão elétrica.

Investigação

A Polícia Civil de São Paulo instaurou inquérito para apurar as circunstâncias da explosão. "O caso foi registrado como explosão (art. 251 do Código Penal), crime ambiental (Lei 9.605/98, art. 42) e lesão corporal (art. 129 do CP) no 30° DP (Tatuapé)", disse a SSP.

A perícia do local foi requisitada e o exame necroscópico será realizado pelo Instituto Médico-Legal, segundo a pasta. "O armazenamento ilegal de materiais explosivos representa grave risco à vida e à integridade da população, e que todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas para esclarecer os fatos e responsabilizar eventuais envolvidos, afirmou ainda a SSP.