Mulher trans denuncia transfobia em academia; veja vídeo

Uma senhora não identificada entrou no banheiro e passou a questionar a presença da mulher trans no espaço, insinuando que ela não poderia utilizá-lo - (crédito: Redes Sociais/Reprodução)

Uma mulher trans denunciou, pelas redes sociais, um caso de transfobia ocorrido em uma academia no Bairro Eldorado, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ayla Victoria afirma que a agressão verbal aconteceu na terça-feira (11/11), dentro do banheiro feminino do estabelecimento onde ela treina há três anos.

Segundo Ayla, uma mulher não identificada entrou no banheiro e passou a questionar a presença dela no espaço, insinuando que ela não poderia utilizá-lo. Em vídeo divulgado no perfil da vítima, a mulher aparece alterada, proferindo ataques a Ayla com falas transfóbicas. Ao perceber que estava sendo hostilizada, Ayla começou a gravar a situação.

Durante a discussão, a mulher afirma que seria “humilhante” passar por aquilo e questiona, de forma irônica, se Ayla teria “membro masculino”. A mulher trans rebateu questionando como a simples presença dela colocaria alguém em risco. “Nunca nos calaremos perante tais situações que ferem diretamente nossos direitos”, escreveu.

Ayla informou que, nessa quinta-feira (13/11), a gerência da academia entrou em contato com ela para se posicionar sobre o caso e afirmou que medidas cabíveis serão adotadas. A reportagem procurou a academia e aguarda retorno.

A Polícia Militar não foi acionada, mas Ayla registrou um boletim de ocorrência diretamente na Polícia Civil, que emitiu uma nota. "A PCMG apura a denúncia registrada nessa quarta-feira (12/11), em que a vítima de 22 anos relata os fatos ocorridos em 11 de novembro em uma academia no bairro Eldorado. A investigação está a cargo da 2ª Delegacia de Polícia Civil em Contagem", diz nota.

