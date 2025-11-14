Padilha: "60% da população mundial vive sob impacto das mudanças climáticas na saúde"

Segundo o titular da pasta, 1 a cada 12 hospitais no mundo estão sob o risco de terem atividades paralisadas por conta de mudanças climáticas - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que mais de 60% da população mundial vive hoje sob impacto das mudanças climáticas na saúde. Os dados são do Relatório Especial “Saúde e Mudanças Climáticas: Implementando o Plano de Ação em Saúde de Belém”, divulgado pelo governo em conjunto com outras autoridades do setor nesta sexta-feira (14/11), durante a COP30, em Belém (PA).

Segundo o titular da pasta, 1 a cada 12 hospitais no mundo estão sob o risco de terem atividades paralisadas por conta de mudanças climáticas. “Mais de 60% da população mundial vive hoje sob impacto das mudanças climáticas na saúde, seja em tragédias como vimos no Paraná, seja no aumento da temperatura média, no aumento das queimadas, ou de outras condições”, comentou Padilha.

“Esses dados consolidam a ideia de que a crise climática é uma crise de saúde pública e que a saúde é a face mais doída e que sofre os efeitos da crise climática”, emendou.

O levantamento divulgado hoje tem o intuito de reunir informações e dados sobre os impactos das mudanças climáticas no mundo. Faz parte do Plano de Ação em Saúde de Belém, que é o primeiro documento internacional dedicado exclusivamente à adaptação dos sistemas de saúde aos efeitos do clima.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro