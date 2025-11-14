"Vamos reconstruir as 5 unidades de saúde destruídas no Paraná", diz Padilha

"Não terá nova unidade financiada pelo Ministério da Saúde sem o funcionamento resiliente", garantiu o titular da pasta - (crédito: Carolina Antunes/MS)

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou que as cinco unidades destruídas no tornado em Rio Bonito do Iguaçu (PR) serão reconstruídas. A fala foi dita na divulgação do Relatório Especial “Saúde e Mudanças Climáticas: Implementando o Plano de Ação em Saúde de Belém”, nesta sexta-feira (14/11), durante a COP30, na capital paraense.

Padilha revelou que a reconstrução das unidades será reforçada com estrutura de resiliência aos impactos climáticos, uma das iniciativas do Brasil e do Ministério da Saúde, lançadas na Conferência do Clima.

“O Brasil investe R$ 4,6 bilhões em novas unidades de saúde na região amazônica brasileira e as novas unidades terão novo padrão de funcionamento resiliente às mudanças climáticas. Não terá nova unidade financiada pelo Ministério da Saúde sem o funcionamento resiliente”, disse o ministro.

Nós vamos reconstruir as 5 unidades destruídas em Rio Bonito do Iguaçu e elas já receberão estrutura resiliente aos impactos do clima”, emendou.

O levantamento da saúde e mudanças climáticas tem o intuito de reunir informações e dados sobre os impactos das mudanças climáticas no mundo. O relatório faz parte do Plano de Ação em Saúde de Belém, que é o primeiro documento internacional dedicado exclusivamente à adaptação dos sistemas de saúde aos efeitos do clima.

Financiamento mundial na saúde

O médico filiado ao PT ainda destacou que 6% do financiamento para a adaptação das mudanças climáticas será voltado ao sistema de saúde, o que, de acordo com ele, ainda é pouco. “Se subisse para 10%, milhões de vidas seriam salvas”, falou Padilha.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro