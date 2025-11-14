"Vamos reconstruir as 5 unidades de saúde destruídas no Paraná", diz Padilha

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou que as cinco unidades destruídas no tornado em Rio Bonito do Iguaçu (PR) serão reconstruídas. A fala foi dita na divulgação do Relatório Especial “Saúde e Mudanças Climáticas: Implementando o Plano de Ação em Saúde de Belém”, nesta sexta-feira (14/11), durante a COP30, na capital paraense.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Padilha revelou que a reconstrução das unidades será reforçada com estrutura de resiliência aos impactos climáticos, uma das iniciativas do Brasil e do Ministério da Saúde, lançadas na Conferência do Clima.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
“O Brasil investe R$ 4,6 bilhões em novas unidades de saúde na região amazônica brasileira e as novas unidades terão novo padrão de funcionamento resiliente às mudanças climáticas. Não terá nova unidade financiada pelo Ministério da Saúde sem o funcionamento resiliente”, disse o ministro.
Nós vamos reconstruir as 5 unidades destruídas em Rio Bonito do Iguaçu e elas já receberão estrutura resiliente aos impactos do clima”, emendou.
O levantamento da saúde e mudanças climáticas tem o intuito de reunir informações e dados sobre os impactos das mudanças climáticas no mundo. O relatório faz parte do Plano de Ação em Saúde de Belém, que é o primeiro documento internacional dedicado exclusivamente à adaptação dos sistemas de saúde aos efeitos do clima.
Financiamento mundial na saúde
O médico filiado ao PT ainda destacou que 6% do financiamento para a adaptação das mudanças climáticas será voltado ao sistema de saúde, o que, de acordo com ele, ainda é pouco. “Se subisse para 10%, milhões de vidas seriam salvas”, falou Padilha.
*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro
Saiba Mais
- Brasil Padilha: "60% da população mundial vive sob impacto das mudanças climáticas na saúde"
- Brasil Mulher trans denuncia transfobia em academia; veja vídeo
- Brasil Explosão em SP: residência era utilizada como depósito de fogos de artifício
- Brasil Vereador é alvo de nova etapa da Operação Contenção contra o Comando Vermelho
- Brasil Justiça britânica declara BHP responsável por tragédia da barragem em Mariana
- Brasil Indígenas realizam novo protesto na COP30, em Belém