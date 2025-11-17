Alckmin reforça meta de desmatamento zero: "Tempo das promessas acabou"

Geraldo Alckmin discursa na plenária de alto nível da COP30, em Belém, onde defendeu ações imediatas para cumprir metas climáticas - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agencia Brasil )

O vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou, na abertura da plenária de alto nível da COP30, em Belém nesta segunda-feira (17/11), que o Brasil precisa transformar compromissos climáticos em ações imediatas e reiterou que o país mantém a meta de zerar o desmatamento ilegal até 2030. Ele declarou que “o tempo das promessas acabou” e alertou que cada elevação de temperatura “representa mais perdas e mais risco à vida, especialmente dos mais vulneráveis”.

Alckmin disse que a conferência deve marcar uma virada de execução e destacou que “essa deve ser a conferência da verdade, da implementação, da responsabilidade do planeta que habitamos, com as pessoas que vivem e com as gerações que ainda virão”. Para ele, a Amazônia permanece no centro das discussões por sua influência direta no regime climático global.

O vice-presidente afirmou ainda que o Brasil reforça sua trajetória voltada à energia limpa, inclusão e justiça climática. Ao mencionar o setor de combustíveis, disse que “somos pioneiros em biocombustíveis” e lembrou que o governo elevou para 30% a mistura de etanol na gasolina, citando a medida como parte da estratégia de redução de emissões.

Alckmin concluiu seu discurso defendendo que os países avancem de forma coordenada ao destacar que a COP30 precisa resultar em entregas concretas. “Devemos deixar de debater metas e passar a cumpri-las”, citou, acrescentando que “somente em um mutirão lograremos mudar mentes e realidades”.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro