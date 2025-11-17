Jovem de 19 anos tenta arrancar a língua de idosa de 102 anos em assalto

Criminoso confessou ter agredido idosa de 102 anos durante assalto - (crédito: DivulgaÃ§Ã£o/PC-AM)

Em Tefé (AM), um homem foi preso após agredir uma idosa de 102 anos durante assalto. Segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), o jovem de 19 anos confessou ter “enforcado a vítima e desferido um soco para coagi-la a entregar dinheiro”, ele também teria “cortado a língua da idosa para impedir que ela gritasse e pedisse ajuda”. O crime ocorreu na última terça-feira (11/11) e o suspeito foi detido após o crime.

O delegado Renato Ferraz, responsável pelo caso, conta que a investigação começou após o Hospital Regional do município acionar a PC-AM. No relato, a unidade de saúde informou que a vítima apresentava lesão ocular, marcas de enforcamento e um corte profundo na língua.

Após avaliação médica, a vítima precisou ser encaminhada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permanecia até a última atualização do texto. Segundo os especialistas, ela teria sofrido uma broncoaspiração com o próprio sangue.

“Na quarta-feira (12/11), familiares da vítima procuraram a delegacia para informar que um indivíduo desconhecido havia invadido a residência da idosa. De imediato, iniciamos diligências para identificar o agressor, realizando levantamentos de campo, coleta de informações e ações em pontos estratégicos da cidade”, afirmou Ferraz.

O suspeito foi identificado e confessou o crime. Além das agressões, ele roubado R$ 100 da idosa. Preso preventivamente após determinação do Poder Judiciário, ele vai responder por roubo majorado por conta da lesão corporal.