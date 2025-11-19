InícioBrasil
SÃO PAULO

Motorista que bloqueou Rodoanel com carreta simulou sequestro e bomba

Caso ocorreu em Itapecerica da Serra, Grande São Paulo, na quarta-feira (12/11)

Rodoanel foi bloqueada por carreta - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Rodoanel foi bloqueada por carreta - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O motorista da carreta que ficou atravessada no Rodoanel Mário Covas (SP-021), na Grande São Paulo, por suspeita de sequestro e explosivos alocados na cabine do veículo, confessou à polícia nesta quarta-feira (19/11) que inventou toda a história e produziu, ele mesmo, toda a "imitação" da bomba. 

Dener Laurito dos Santos, 52 anos, entrou em contato com o Centro de Controle Operacional da Rodovia, na quarta-feira (12), relatando que estava sendo vítima de sequestro e que havia explosivos na carreta em que se encontrava. No momento em que foi resgatado, estava alterado e dizendo coisas desconexas.  

No interrogatório, a polícia civil confrontou o homem por inconsistência entre a apuração e o que havia sido relatado por ele. Ele então admitiu que forjou toda a situação, armou o artefato e se amarrou sozinho dentro da cabine. 

Imagens distantes obtidas pelos agentes, mostram quando ele estaciona o veículo e joga uma pedra no caminhão — objeto este, que teria dado início ao que chamou de "ataque".

Em nota, a Polícia Civil do estado afirmou que Dener foi indiciado por falsa comunicação de crime, conforme o artigo 340 do Código Penal. "As investigações continuam sob responsabilidade da DISE de Taboão da Serra para o completo esclarecimento dos fatos e a devida responsabilização criminal do indiciado."

 

postado em 19/11/2025 18:36 / atualizado em 19/11/2025 19:15
