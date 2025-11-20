InícioBrasil
Belém

Organização da COP30 informa que incêndio na Blue Zone foi controlado

De acordo com a organização da conferência do clima, equipes de bombeiros e segurança atuaram prontamente e seguem monitorando o local

"As equipes de bombeiros e segurança atuaram prontamente e seguem monitorando o local", citou o texto - (crédito: AFP)

Depois que um incêndio atingiu, nesta quinta-feira (20/11), um dos pavilhões da Blue Zone, onde ocorre a 30ª Conferência do Clima da ONU, a COP30, em Belém, a organização do evento informou por meio de nota que a situação foi controlada e não deixou feridos. 

“As equipes de bombeiros e segurança atuaram prontamente e seguem monitorando o local”, citou o texto.

Mais cedo, o ministro do Turismo, Celso Sabino, explicou em coletiva de imprensa, que os materiais que revestem a estrutura dos pavilhões são preparados especificamente para conter e retardar incêndios, o que contribuiu para a rápida contenção.

 

Wal Lima

Repórter de Política

Por Wal Lima
postado em 20/11/2025 16:26 / atualizado em 20/11/2025 17:34
