Brasil inicia distribuição de vacina contra vírus sincicial para gestantes

O Ministério da Saúde confirmou nesta terça-feira (25/11) a compra de 1,8 milhão de doses da vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), com investimento de R$ 1,7 bilhão e previsão de envio imediato aos estados ainda em novembro, em uma ação que busca conter o avanço de casos graves da doença entre recém-nascidos, principal grupo de risco.
O VSR responde pelo maior número de bronquiolites e pneumonias em crianças menores de dois anos. Dados do ministério registram 43,1 mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave associados ao vírus até 15 de novembro, com 82,5% das internações envolvendo essa faixa etária. Por ser uma infecção viral, não há tratamento específico, e o atendimento é feito com suporte respiratório, hidratação e broncodilatadores em casos de chiado.
A diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), Isabella Ballalai, avaliou a estratégia como fundamental para reduzir internações e mortes. Segundo ela, “as crianças sofrem muito com esse vírus, que é causa de internações, inclusive em UTI, e até mesmo de óbitos”, lembrando que a maioria dos casos graves se concentra em bebês com menos de seis meses. Ballalai reforçou que “vacinar a gestante significa proteger o bebê mesmo antes dele nascer”.
*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro
