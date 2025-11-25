CGU e PF desarticulam esquema milionário em Itacaré, na Bahia

Policiais federais e auditores da CGU durante cumprimento de mandados da Operação Gênesis em Itacaré, Bahia - (crédito: Controladoria-Geral da União)

A Controladoria-Geral da União (CGU) e a Polícia Federal deflagraram nesta terça-feira (25/11) a Operação Gênesis, que investiga o desvio de mais de R$ 30 milhões em contratos da Prefeitura de Itacaré, no sul da Bahia. Segundo as apurações, empresas registradas em nome de interpostas pessoas receberam valores sem capacidade operacional compatível, e parte desses recursos foi destinada a agentes públicos. A PF destacou que “a ação interrompe a movimentação financeira e recolhe provas para responsabilização dos envolvidos”.

A operação cumpriu 30 mandados de busca e apreensão nos municípios de Itacaré, Ilhéus, Itabuna, Ubaitaba, Jequié e Itajuípe, na Bahia, e em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Cerca de 100 policiais federais e 10 auditores da CGU participaram da ação.

Além disso, a Justiça Federal determinou o afastamento cautelar de sete servidores e autorizou o bloqueio de até R$ 20 milhões em bens, medida considerada essencial para garantir o ressarcimento aos cofres públicos.

Investigações revelaram que o esquema funcionava de maneira contínua entre 2018 e 2024, com repasses irregulares divididos entre empresários e integrantes da administração municipal. Os contratos foram firmados sem comprovação de capacidade técnica e execução compatível com os valores pagos, apontam os auditores e investigadores.

O impacto do desvio afeta diretamente serviços essenciais e a população de municípios menores, que depende integralmente de políticas públicas.

A CGU orienta que denúncias sobre a Operação Gênesis ou outras irregularidades sejam feitas pela Plataforma Fala.BR, de forma identificada ou anônima, selecionando “Operações CGU” e informando o nome da ação e o estado em que ocorreu.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro