Influenciador "Cearense do Grau" é morto em abordagem policial

O influenciador Ruan Carlos da Silva Moraes, conhecido como “Cearense do Grau”, foi morto durante uma abordagem policial no bairro Cágado, na região metropolitana de Fortaleza, na madrugada desta terça-feira (25/11). O jovem, 18 anos, pilotava uma motocicleta com a namorada, 16 anos, que ficou ferida.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará, uma equipe da 1ª Companhia do 14º Batalhão foi acionada para averiguar uma denúncia de ameaça envolvendo ocupantes de uma motocicleta que teriam intimidado profissionais de imprensa na região. Após avistarem o casal em uma motocicleta em alta velocidade, foi dada ordem de parada e iniciou-se uma perseguição. Os policiais declaram que Ruan Carlos disparou contra os agentes, que responderam aos tiros.

Nesse momento, o jovem perdeu o controle da moto e caiu. A jovem de 16 anos, que estava na garupa, foi baleada no ombro e foi encaminhada ao hospital sob escolta policial. A polícia apreendeu um revólver .38 no local, contendo munições deflagradas e intactas.

Ruan Carlos, o “Cearense”, contava com mais de 300 mil seguidores nas redes sociais e era conhecido por vídeos onde fazia manobras de moto, conhecidas como “grau”. A polícia afirma que ele possuía histórico de ato infracional análogo à direção perigosa e havia sido liberado recentemente após cumprimento de medida determinada pela Vara da Infância e da Juventude.

Irmã nega versão da polícia

A influencer conhecida como “Diguinha, a Fuleira”, irmã de Ruan, usou as redes sociais para contestar a versão dada pelos policiais. Ele afirma que o irmão estava sumido na noite anterior e que soube da morte por meio de mensagens de seguidores. Segundo ela, o jovem já vinha sendo observado e ameaçado pela polícia desde que era menor de idade.

“Não esperou nem um minuto parar, meteu logo um tiro nele, seu lixo […] o menino ficou nervoso porque eles meteram o tiro”, escreveu nas redes sociais. “Meu irmão não merecia isso. Ele era apenas um 'muleke' sonhador que só ajudava todo mundo que chega até a gente".