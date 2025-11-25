InícioBrasil
Rua mais cool do mundo fica no Centro de metrópole brasileira

Site Time Out divulgou lista das ruas mais descoladas do planeta, elegendo um endereço na América Latina pela primeira vez

Rua do Senado, no Centro do Rio de Janeiro - (crédito: Time Out / reprodução)
Rua do Senado, no Centro do Rio de Janeiro - (crédito: Time Out / reprodução)

O site Time Out divulgou a lista das ruas mais legais do planeta em 2025. Pela primeira vez, o Brasil alcançou o topo do ranking: a Rua do Senado, no Centro do Rio de Janeiro, foi escolhida como a rua mais cool do mundo, marcando também a primeira vez que um endereço da América Latina lidera o ranking.

Para montar a lista, a Time Out reúne indicações de sua rede global de editores e especialistas locais sobre qual rua melhor representa o espírito atual de cada cidade. Depois, a equipe internacional da plataforma avalia cada uma com base em critérios como gastronomia, vida noturna, cultura, inovação, beleza arquitetônica e senso de comunidade.

Localizada entre a Lapa, a Praça Tiradentes e a Rua do Lavradio, o site destaca que a via vive um “renascimento vibrante”. Conhecida por seus casarões históricos, com bares e antiquários tradicionais, a rua é ressaltada pela atmosfera boêmia, que se transformou em ponto de encontro de um público jovem que vem ressignificando o Centro.

“Um dos primeiros lugares a mudar o cenário foi o restaurante Lilia, do chef Lúcio Vieira. Posteriormente, ele abriu o Labuta Bar e o Labuta Braseiro na mesma rua. Mais recentemente surgiram espaços como a Destilaria Maravilha, um local vibrante com uma programação regular de DJs e shows ao vivo.

Do outro lado da rua, o coletivo de arte Solar dos Abacaxis ocupou parte de uma antiga fábrica de 1912, que em breve abrigará o Mercado Central RJ, com 40 lojas e restaurantes”, destacou o site. 

Veja o ranking completo

  1. Rua do Senado (Rio de Janeiro, Brasil) 

  2. Orange Street (Osaka, Japão)

  3. Rua do Bonjardim (Porto, Portugal)

  4. Fanghua Street (Chengdu, China)

  5. Sherbrooke Street West (Montreal, Canadá)

  6. Montague Road (Brisbane, Austrália)

  7. Maybachufer (Berlim, Alemanha)

  8. Olympou Street (Tessalônica, Grécia)

  9. Orchard Street (Nova York, EUA)

  10. Vnh Khánh Street (Ho Chi Minh City, Vietnã)

  11. Rue de Flandre (Bruxelas, Bélgica)

  12. Nishihara Shotengai (Tóquio, Japão)

  13. Rue des Gravilliers (Paris, França)

  14. Joo Chiat Road (Singapura)

  15. Avenida Álvaro Obregón (Cidade do México, México)

  16. Jalan Kemang Raya (Jacarta, Indonésia)

  17. Via Panisperna (Roma, Itália)

  18. Nakpil St, Malate (Manila, Filipinas)

  19. Alserkal Avenue (Dubai, Emirados Árabes)

  20. Cambie Street (Vancouver, Canadá)

  21. Calle del Barquillo (Madri, Espanha)

  22. Kloof Street (Cidade do Cabo, África do Sul)

  23. Blackstock Road (Londres, Inglaterra)

  24. Defensa, San Telmo (Buenos Aires, Argentina)

  25. Pacific Coast Highway (Los Angeles, Estados Unidos)

  26. Charoen Nakhon Road (Bangkok, Tailândia)

  27. Jalan Pudu (Kuala Lumpur, Malásia)

  28. Roscoe Street (Chicago, Estados Unidos)

  29. Swan Street (Melbourne, Austrália)

  30. Boulevard Pasteur (Tânger, Marrocos)

  31. Northdown Road (Margate, Reino Unido)

Maria Dulce Miranda - Estado de Minas

postado em 25/11/2025 17:54 / atualizado em 25/11/2025 17:58
