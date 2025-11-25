Rapaz fica só de cueca ao tentar roubar agência bancária em Minas

Um ladrão de 20 anos foi preso pela Polícia Militar em uma tentativa de furto a uma agência bancária em Carangola (MG), na Zona da Mata. A ação ocorreu na madrugada de sábado (22/11) e foi registrada pelas câmeras de monitoramento do local. O rapaz chegou a perder a bermuda e ficou preso só de cueca na porta giratória por quase 20 minutos, antes de ser detido.

Segundo as imagens, o ladrão entrou na agência pela porta principal por volta da 1h30. Já no interior do banco, ele seguiu em direção aos caixas eletrônicos e passou a chutar e socar pelo menos três equipamentos, tentando pegar o dinheiro por baixo das máquinas. Em um deles, chegou a quebrar a tela e colocar uma mão para dentro, mas não conseguiu retirar nada.

Depois de danificar os caixas, o suspeito tentou atravessar a porta giratória que dá acesso à área interna da agência. Foi então que ele ficou preso, primeiro pela cintura e, em seguida, pelo pescoço, enquanto tentava forçar a passagem.

Durante o esforço para se soltar, acabou perdendo a bermuda e ficou só de cueca. Em certo momento, sentou-se no chão para tentar tirar a cabeça da porta. Depois de muitas tentativas, conseguiu se libertar, caiu no chão e, na sequência, vestiu novamente a bermuda antes de continuar a invasão.

Com acesso a outra parte da agência, o ladrão andou pelo setor de atendimento, vasculhou armários e tentou abrir uma porta que leva à área onde fica o cofre — sem sucesso. Ele também se aproximou de uma mesa onde havia uma garrafa de café, que parecia estar vazia. Tentando deixar o local, ele voltou a enfrentar a porta giratória, mas novamente não conseguiu atravessá-la.

Prisão e sinais de embriaguez

Quase duas horas e meia após a entrada do suspeito, a Polícia Militar chegou à agência, acionada pela empresa de vigilância. Os militares encontraram o rapaz escondido debaixo de uma escada, com escoriações leves e sinais de ter consumido bebida alcoólica ou drogas.

Aos policiais, ele confessou que entrou pela porta da frente e destruiu os caixas eletrônicos na tentativa de roubar dinheiro. O ladrão frustrado foi levado para atendimento médico e, em seguida, apresentado à Polícia Federal, responsável por investigar crimes contra instituições financeiras.

Em comunicado, a Caixa Econômica Federal informou que informações sobre eventos criminosos em suas unidades são repassadas exclusivamente às autoridades. O banco também informou que a agência está funcionando normalmente.