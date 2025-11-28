Operação da PF mira fraudes e desvio de R$ 22 milhões em emendas

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira (28/11), a Operação Fake Road (rodovia falsa) que apura um esquema de desvio de recursos públicos em contratos de pavimentação financiados por emendas parlamentares e firmados pelo Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS).
De acordo com a PF, a investigação começou após auditorias da Controladoria-Geral da União (CGU) apontarem indícios de superfaturamento, serviços feitos pela metade — ou sequer realizados —, medições falsas e favorecimento indevido de empresas contratadas. O prejuízo estimado ultrapassa R$ 22 milhões.
Ao todo, 11 mandados de busca e apreensão, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), estão sendo cumpridos em Fortaleza (CE) e Natal (RN). As ações incluem bloqueio de bens e valores, indisponibilidade de imóveis e veículos, além da quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático dos investigados.
