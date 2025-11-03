Primeira feira feminina de economia criativa acontece em Brasília

Evento tem dois dias de palestras, oficinas e rodas de conversa - (crédito: Divulgação)

Neste final de semana, dias 8 e 9 de novembro, o Espaço Infinu irá receber um evento focado em economia criativa e protagonismo feminino. Com entrada gratuita, a Feira Creativ.us recebe 16 expositoras e reúne empreendedorismo, palestras, apresentações artísticas e rodas de conversa.

O intuito da feira é propor um espaço de troca de vivências, visibilidade de negócios e valorização do empreendedorismo feminino. Diversas áreas serão abordadas, tais como: moda, design, artesanato, gastronomia, inovação, sustentabilidade, arte e bem-estar.

Em um espaço propício para networking, a programação inclui palestras com convidadas que trabalham com criatividade e empreendedorismo, inovação, arte e sustentabilidade. A programação cultural conta ainda com a energia contagiante do maracatu da Baque Mulher, grupo que une ritmo, força e ancestralidade em suas apresentações, e com uma divertida performance de palhaçaria, que promete arrancar boas risadas do público de todas as idades.

Roteiro do evento:

• 15 expositoras com produtos autorais e criativos.

• 4 palestras: Planejamento Financeiro na Economia Criativa, Aromaterapia e Criatividade, Criatividade de Sobrevivência, e Criatividade e Saúde Mental.

• Apresentação de Maracatu com a Baque Mulher.

• Intervenção de Palhaçaria.

Serviço:

Feira de Mulheres da Economia Criativa do DF

Espaço Infinu – 506 Sul, Brasília – DF

Dias 8 e 9 de novembro de 2025

Horário: 11h

Entrada gratuita