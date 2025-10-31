Acidente de carro: namorada de Caio Castro revela bastidores

Caio Castro levou um susto nesta quinta-feira (30) ao sofrer um acidente durante um treino livre para a Cascavel de Ouro, tradicional prova do automobilismo nacional. O incidente aconteceu no Autódromo Internacional de Cascavel, no Paraná, e envolveu o carro do ator durante a preparação para a competição.
A informação foi compartilhada nas redes sociais por Vitória Bohn, namorada de Caio, que tranquilizou os fãs ao mostrar o estado do veículo após a batida.
“Rolou um susto por aqui, mas está tudo 100%. Sem preocupações, só um sustinho mesmo”, escreveu ela nos stories do Instagram, enquanto exibia o carro visivelmente danificado.
Fora dos sets de filmagem, Caio Castro é conhecido por sua paixão por velocidade. Aos 36 anos, o ator se divide entre a carreira artística e as pistas, participando regularmente de campeonatos e treinos em diversas modalidades do automobilismo.
Em seu perfil nas redes sociais, ele compartilha bastidores das corridas, treinos e bastidores das provas.
A Cascavel de Ouro, prova pela qual o ator se preparava, é uma das mais prestigiadas do calendário brasileiro. Com três horas de duração, o evento reúne cerca de 100 pilotos e 50 carros em uma disputa de resistência. Esta marca a segunda vez que Caio Castro compete na tradicional corrida paranaense.
