InícioBrasil
Operação Plano de Voo

PF realiza busca em SC em caso de alerta de explosivo em aeronave

Alvo da ação é um endereço ligado à principal suspeita de ter deixado uma carta no banheiro da aeronave informando sobre a suposta presença de uma bomba na aeronave

O voo partiu de São Luís (MA) com destino a Campinas (SP). À época foi realizado um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Brasília - (crédito: Reprodução)
O voo partiu de São Luís (MA) com destino a Campinas (SP). À época foi realizado um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Brasília - (crédito: Reprodução)

A Polícia Federal cumpriu, na manhã deste sábado (29/11), um mandado de busca e apreensão em Santa Catarina, como parte da Operação Plano de Voo, que investiga a ameaça de explosivo feita a um voo da Azul Linhas Aéreas em agosto deste ano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

  • Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O alvo da ação é um endereço ligado à principal suspeita de ter deixado uma carta no banheiro da aeronave informando sobre a suposta presença de uma bomba no compartimento de cargas da aeronave.

O episódio ocorreu em 7 de agosto. O voo partiu de São Luís (MA) com destino a Campinas (SP). À época foi realizado um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Brasília. Os passageiros e a tripulação desembarcaram em segurança.   A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prestou apoio durante a operação, acompanhando os passageiros e evitando possíveis conflitos, já que algumas pessoas se exaltaram diante da situação.

Na ocasião, após a varredura antibombas, foi descartada a existência de qualquer artefato explosivo e o avião foi posteriormente liberado para voltar à operação.

Segundo a PF, a ameaça exigiu a mobilização de diversas equipes de segurança e pode configurar os crimes de ameaça e atentado contra a segurança do transporte aéreo. As investigações seguem sob sigilo e buscam identificar a autoria do alerta falso e possíveis ligações com ocorrências semelhantes registradas em outros aeroportos do país.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 29/11/2025 11:54
SIGA
x