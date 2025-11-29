PF realiza busca em SC em caso de alerta de explosivo em aeronave

O voo partiu de São Luís (MA) com destino a Campinas (SP). À época foi realizado um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Brasília - (crédito: Reprodução)

A Polícia Federal cumpriu, na manhã deste sábado (29/11), um mandado de busca e apreensão em Santa Catarina, como parte da Operação Plano de Voo, que investiga a ameaça de explosivo feita a um voo da Azul Linhas Aéreas em agosto deste ano.

O alvo da ação é um endereço ligado à principal suspeita de ter deixado uma carta no banheiro da aeronave informando sobre a suposta presença de uma bomba no compartimento de cargas da aeronave.

O episódio ocorreu em 7 de agosto. O voo partiu de São Luís (MA) com destino a Campinas (SP). À época foi realizado um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Brasília. Os passageiros e a tripulação desembarcaram em segurança. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prestou apoio durante a operação, acompanhando os passageiros e evitando possíveis conflitos, já que algumas pessoas se exaltaram diante da situação.

Na ocasião, após a varredura antibombas, foi descartada a existência de qualquer artefato explosivo e o avião foi posteriormente liberado para voltar à operação.

Segundo a PF, a ameaça exigiu a mobilização de diversas equipes de segurança e pode configurar os crimes de ameaça e atentado contra a segurança do transporte aéreo. As investigações seguem sob sigilo e buscam identificar a autoria do alerta falso e possíveis ligações com ocorrências semelhantes registradas em outros aeroportos do país.