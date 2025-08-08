InícioCidades DF
AEROPORTO DE BRASÍLIA

PF descarta bomba em avião da Azul que pousou em Brasília e investiga autor de ameaça

Uma carta foi encontrada no banheiro do avião informando que haveria um artefato explosivo no compartimento de cargas

Voo da Azul que seguia de São Luís (MA) para Viracopos (SP) fez pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Brasília após ameaça de bomba - (crédito: Reprodução)
Após varredura antibombas, a Polícia Federal descartou a presença de artefato explosivo em avião da companhia aérea Azul que, na noite de quinta-feira (7/8), precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Brasília. Após a inspeção, o avião foi liberado para retornar à operação. 

Uma carta foi encontrada no banheiro do avião informando que haveria um artefato explosivo no compartimento de cargas. Diante da gravidade da situação, o piloto interrompeu o trajeto e decidiu pousar imediatamente em Brasília. As investigações sobre a autoria da ameaça seguem em curso.

O avião partiu de São Luís (MA) tinha Campinas (SP) como destino. Os passageiros e a tripulação desembarcaram em segurança no Aeroporto de Brasília. A Polícia Militar do Distrito Federal prestou apoio durante a operação acompanhando os passageiros e evitando possíveis conflitos já que algumas pessoas se exaltaram diante da situação.

Em nota enviada ao Correio, a Azul afirmou declarou emergência e precisou alternar para o aeroporto de Brasília preventivamente. A companhia aérea. também disse que garantiu todo o suporte necessário após a liberação das autoridades. "A companhia ressalta que medidas como essas são necessárias para garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a Azul", citou.

Veja a nota da Azul na íntegra:

A Azul informa que o voo AD4816 (São Luiz-Viracopos) declarou emergência e precisou alternar para o aeroporto de Brasília, preventivamente, devido a questões de segurança envolvendo ameaça de artefato a bordo. O pouso aconteceu normalmente, e os Clientes e Tripulantes desembarcaram em total segurança.

A Azul garantiu todo o suporte necessário após a liberação das autoridades. A Companhia ressalta que medidas como essas são necessárias para garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a Azul.

Aline Gouveia

Repórter

Jornalista formada pelo Centro Universitário IESB. Apaixonada por boas histórias e interessada em pautas sobre saúde mental e direitos humanos.

Jaqueline Fonseca

SUB-EDITOR I

Pós-graduada em jornalismo investigativo com 10 anos de experiência na cobertura política, econômica, judicial e local. Vencedora dos prêmios: Fenacor 2017, Fiero 2017 e MPRO 2016

Por Aline Gouveia e Jaqueline Fonseca
postado em 08/08/2025 07:33
