PF descarta bomba em avião da Azul que pousou em Brasília e investiga autor de ameaça

Voo da Azul que seguia de São Luís (MA) para Viracopos (SP) fez pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Brasília após ameaça de bomba - (crédito: Reprodução)

Após varredura antibombas, a Polícia Federal descartou a presença de artefato explosivo em avião da companhia aérea Azul que, na noite de quinta-feira (7/8), precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Brasília. Após a inspeção, o avião foi liberado para retornar à operação.

Uma carta foi encontrada no banheiro do avião informando que haveria um artefato explosivo no compartimento de cargas. Diante da gravidade da situação, o piloto interrompeu o trajeto e decidiu pousar imediatamente em Brasília. As investigações sobre a autoria da ameaça seguem em curso.

Leia também: Carregador de celular pega fogo em avião e causa fumaça e medo em voo do Brasil à Holanda

O avião partiu de São Luís (MA) tinha Campinas (SP) como destino. Os passageiros e a tripulação desembarcaram em segurança no Aeroporto de Brasília. A Polícia Militar do Distrito Federal prestou apoio durante a operação acompanhando os passageiros e evitando possíveis conflitos já que algumas pessoas se exaltaram diante da situação.

Em nota enviada ao Correio, a Azul afirmou declarou emergência e precisou alternar para o aeroporto de Brasília preventivamente. A companhia aérea. também disse que garantiu todo o suporte necessário após a liberação das autoridades. "A companhia ressalta que medidas como essas são necessárias para garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a Azul", citou.



Leia também: Avião colide com pássaro e retorna ao Aeroporto de Brasília

Veja a nota da Azul na íntegra:

A Azul informa que o voo AD4816 (São Luiz-Viracopos) declarou emergência e precisou alternar para o aeroporto de Brasília, preventivamente, devido a questões de segurança envolvendo ameaça de artefato a bordo. O pouso aconteceu normalmente, e os Clientes e Tripulantes desembarcaram em total segurança.

A Azul garantiu todo o suporte necessário após a liberação das autoridades. A Companhia ressalta que medidas como essas são necessárias para garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a Azul.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular