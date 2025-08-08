PF descarta bomba em avião da Azul que pousou em Brasília e investiga autor de ameaça

Após varredura antibombas, a Polícia Federal descartou a presença de artefato explosivo em avião da companhia aérea Azul que, na noite de quinta-feira (7/8), precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Brasília. Após a inspeção, o avião foi liberado para retornar à operação.
Uma carta foi encontrada no banheiro do avião informando que haveria um artefato explosivo no compartimento de cargas. Diante da gravidade da situação, o piloto interrompeu o trajeto e decidiu pousar imediatamente em Brasília. As investigações sobre a autoria da ameaça seguem em curso.
O avião partiu de São Luís (MA) tinha Campinas (SP) como destino. Os passageiros e a tripulação desembarcaram em segurança no Aeroporto de Brasília. A Polícia Militar do Distrito Federal prestou apoio durante a operação acompanhando os passageiros e evitando possíveis conflitos já que algumas pessoas se exaltaram diante da situação.
Em nota enviada ao Correio, a Azul afirmou declarou emergência e precisou alternar para o aeroporto de Brasília preventivamente. A companhia aérea. também disse que garantiu todo o suporte necessário após a liberação das autoridades. "A companhia ressalta que medidas como essas são necessárias para garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a Azul", citou.
Veja a nota da Azul na íntegra:
A Azul informa que o voo AD4816 (São Luiz-Viracopos) declarou emergência e precisou alternar para o aeroporto de Brasília, preventivamente, devido a questões de segurança envolvendo ameaça de artefato a bordo. O pouso aconteceu normalmente, e os Clientes e Tripulantes desembarcaram em total segurança.
A Azul garantiu todo o suporte necessário após a liberação das autoridades. A Companhia ressalta que medidas como essas são necessárias para garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a Azul.
