Viva Flor tem renovada a proteção a mulheres vítimas de violência no DF

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) sediou, nesta segunda-feira (24/11), a cerimônia de renovação do termo de cooperação técnica do programa Viva Flor, que monitora e protege mulheres em situação de violência doméstica no DF. A solenidade reuniu representantes do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria da Mulher e forças de segurança.

Durante o evento, autoridades informaram que não houve registro de feminicídio entre mulheres acompanhadas pelo programa e com medidas protetivas vigentes. Ainda foi destacado que o enfrentamento à violência doméstica depende da ação integrada entre Judiciário, segurança pública e políticas para mulheres, garantindo respostas rápidas e proteção contínua.

