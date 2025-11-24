InícioCidades DF
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Viva Flor tem renovada a proteção a mulheres vítimas de violência no DF

Cerimônia renovação do termo de cooperação técnica do programa no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) destaca atuação conjunta entre Judiciário, forças de segurança e rede de apoio para garantir medidas protetivas efetivas

Programa Viva Flor monitora e protege mulheres em situação de violência doméstica no DF - (crédito: Editoria de Arte/CB/D.A Press)
Programa Viva Flor monitora e protege mulheres em situação de violência doméstica no DF - (crédito: Editoria de Arte/CB/D.A Press)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) sediou, nesta segunda-feira (24/11), a cerimônia de renovação do termo de cooperação técnica do programa Viva Flor, que monitora e protege mulheres em situação de violência doméstica no DF. A solenidade reuniu representantes do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria da Mulher e forças de segurança.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Durante o evento, autoridades informaram que não houve registro de feminicídio entre mulheres acompanhadas pelo programa e com medidas protetivas vigentes. Ainda foi destacado que o enfrentamento à violência doméstica depende da ação integrada entre Judiciário, segurança pública e políticas para mulheres, garantindo respostas rápidas e proteção contínua.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 24/11/2025 23:53
SIGA
x